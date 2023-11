Mainz (ots) - Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) setzt ihre erfolgreiche Medienpartnerschaft mit dem ZDF fort. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke und SPK-Präsident Hermann Parzinger unterzeichneten am Donnerstag, 23. November 2023, die Verlängerung der Kooperation bis Ende 2024.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "Kunst und Kultur für alle: Gemeinsam mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ermöglichen wir einem breiten Publikum auch außerhalb des Museums einen Zugang zu Kunst- und Kulturschätzen – in der klassischen Berichterstattung ebenso in interaktiven Entdeckungstouren wie 'Das Geheimnis der Bilder'. Auch die aktuellen Um- und Neubauprojekte begleiten wir mit Freude in unserem Programm. Nach bereits mehr als 20 Jahren der Zusammenarbeit setzen wir unsere Medienpartnerschaft mit neuen Ideen und Präsentationsformen weiter fort."

Stiftungspräsident Hermann Parzinger erklärt: "Einen derart langjährigen und stabilen Partner wie das ZDF zu haben ist außergewöhnlich. Die jährlichen 45-minütigen Dokumentationen bilden mittlerweile eine Chronik des Geschehens in der Stiftung auf filmisch und inhaltlich hohem Niveau."

Im Rahmen der Medienpartnerschaft begleiten ZDF und 3sat seit mehr als 20 Jahren die Arbeit der SPK. Langjährige Schwerpunkte sind die Sanierung und Weiterentwicklung der Museumsinsel Berlin und die Themen des Humboldt Forums. In der letzten 45-minütigen Dokumentation widmete sich Frank Vorpahl Fragen zu Restitutionen aus kolonialen Kontexten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Barbara Matiaske, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-18546. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos erhalten Sie per Download (https://presseportal.zdf.de/presse/medienpartnerschaft) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH