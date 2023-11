München (ots) - CowManager liefert präzise Echtzeitdaten für Herdenmanagement

- Kuhüberwachung liefert präzise Daten der Tiere in Echtzeit - Detaillierte Einblicke in Fruchtbarkeit, Gesundheit und Ernährung der Herde - Einfache Installation des Systems im Stall und an den Ohren der Kühe

Die Herde rund um die Uhr im Blick behalten und proaktiv managen, das geht mit CowManager. Der einzigartige Ohrsensor des gleichnamigen Unternehmens aus den Niederlanden misst die Temperatur in Kombination mit dem Fress- und Wiederkauverhalten sowie der Bewegungsaktivität. So werden brünstige Kühe sicher und kranke Tiere rechtzeitig erkannt.

Im Herdenmanagement kommt es immer darauf an, die relevanten Kühe zu ermitteln und zeitnah entsprechend zu handeln. Mit dem CowManager ist dies rund um die Uhr möglich - unabhängig von der Größe der Herde. Mit der digitalen Lösung zur Kuhüberwachung bietet CowManager Landwirtinnen und Landwirten ein hilfreiches Werkzeug, das mit seinen smarten Alarmlisten auf dem PC oder Smartphone zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag wird.

Messung von Ohrtemperatur und Verhalten

Das Sensorsystem zur Kuhüberwachung verweist durch Alarmmeldungen auf brünstige oder kranke Tiere und erleichtert damit das tägliche Milchvieh-Management. So können Herdenmanagerinnen und -manager sich auf die entscheidenden Tiere konzentrieren. Die Unruhe in der Herde kann so reduziert werden. Das Programm des CowManagers arbeitet mit einer einzigartigen Kombination aus der Messung des Verhaltens und der Ohrtemperatur der Kühe. Zusammen mit der Ermittlung der Aktivität, des Wiederkäuens und der Fresszeit liefert der Sensor wichtige Erkenntnisse über die Gesundheit, Fruchtbarkeit und Ernährung der Kühe. Die Echtzeit-Alarme zeigen, wie es den Tieren geht und geben einen Überblick über deren Management und Verbesserungspotenziale.

"Mit unseren Fruchtbarkeits-, Gesundheits- und Ernährungsmodulen liefern wir präzise Daten in Echtzeit. Durch unsere automatisierte Brunfterkennung und frühzeitige Identifizierung von kranken Kühen und Problemtieren, wollen wir den Arbeitsalltag von Landwirtinnen und Landwirten einfacher gestalten", sagt Guus Oostveen, CEO bei CowManager. Potenzielle Vorteile dieser sensiblen Kuhüberwachung können sein: höhere Trächtigkeitsraten, gesündere Kühe, weniger Hitzestress, geringere Tierarztkosten und weniger Arbeitsaufwand, eine verbesserte Milchleistung, weniger Abgänge sowie sparsamerer Einsatz von Antibiotika.

"Mit unserer Ohrensensortechnologie helfen wir Landwirtinnen und Landwirten in aller Welt, die Produktivität und Rentabilität ihrer Milchviehbetriebe zu steigern. Der CowManager ist Augen und Ohren des Stalls. Die Technologie reduziert nachweislich Krankheitsfälle und die Nutzung von Antibiotika", sagt Dr. Peter Hut, Tierarzt und Produktmanager bei CowManager.

In vier Schritten startklar

Die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht eine einfache Installation in nur vier Schritten: Ein Sensor wird am Ohr der Kuh eingekniffen, der Router sowie die Schnittstelle zum Herdenmanagementprogramm werden installiert. Anschließend können die Daten der Herde auf dem PC oder Smartphone empfangen werden. Dank einer Multi-View-Funktion ist es möglich, ausgewählte Daten einfach mit Mitarbeitenden, dem Tierarzt oder der Tierärztin, dem Fütterungsberater bzw. der -beraterin und anderen externen Fachleuten zu teilen.

Über ein Dashboard erfolgt der Überblick in alle Module und verwandelt die gesammelten Kuhdaten in übersichtliche Grafiken und Warnhinweise. Individuelle Anpassungen lassen sich einfach mit Hilfe der "Drag-and-Drop-Funktion" vornehmen. So können Nutzerinnen und Nutzer einen individuellen Startbildschirm erstellen, der perfekt zu den jeweiligen Prioritäten und der eigenen Arbeitsweise passt. Das Dashboard ist somit eine leicht zu bedienende visuelle Darstellung von Echtzeitdaten, die den Alltag der Landwirtinnen und Landwirte vereinfacht.

Aus der Landwirtschaft für die Landwirtschaft

Gründer Gerard Griffioen entstammt selbst einem Milchviehbetrieb und kennt die Herausforderungen in der Landwirtschaft. Der Niederländer reiste 2004 in die USA und sah, dass die amerikanischen Landwirtinnen und Landwirte mit den gleichen Schwierigkeiten in der Viehhaltung zu tun hatten, wie er in seiner Heimat. Er entwickelte 2004 den ersten Ohrsensor für Kühe. Heute ist CowManager ein weltweit etabliertes Sensorsystem zur Kuhüberwachung mit fortlaufenden Innovationen, die auf jahrelanger Forschung und Entwicklung sowie enger Zusammenarbeit mit Universitäten und zahlreichen landwirtschaftlichen Betrieben beruhen. So wird die Software des CowManagers regelmäßig aktualisiert und angepasst.

Hochauflösendes Bildmaterial zum Download gibt es hier: https://we.tl/t-ywiiQGkzPX

Über CowManager

CowManager optimiert seit 2004 das Betriebsmanagement von Landwirtinnen und Landwirten, mittels Ohrsensor, der die Temperatur in Kombination mit dem Fress- und Wiederkauverhalten sowie der Bewegungsaktivität misst. So werden brünstige Kühe sicher und kranke Tiere rechtzeitig erkannt. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Harmelen in den Niederlanden und betreut mit CowManager Landwirtinnen und Landwirte in mehr als 40 Ländern, unter anderem in Deutschland, Großbritannien, USA, Neuseeland sowie Australien.

Pressekontakt:

CowManager Maximilian Niederstein E-Mail: m.niederstein@cowmanager.com www.cowmanager.de

Agenturkontakt: P.E.R. Agency GmbH Caroline Hagen-Kellerer / Kalya Filip E-Mail: CowManager@per-agency.com Telefon: +49 89 9213151-16 / -32

Original-Content von: CowManager, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH