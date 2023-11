Leipzig (ots) - Startschuss für den neuen Webshop von Sachsenlotto: Ab sofort ist es für sächsische Mitspieler möglich, die Jahresendlotterien bequem online zu bestellen und sich an ihre Adresse liefern zu lassen. Mit diesem innovativen Angebot betritt die Sächsische Lotto-GmbH Neuland. Noch nie zuvor wurden diese Lotterien, die es nur in den Sachsenlotto-Annahmestellen gibt, über einen Webshop verkauft. Jetzt wird der neue Sachsenlotto Bestell- und Versandservice getestet.

"Ab sofort kommt das Glück nach Hause", freut sich Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH und erklärt: "Der neue Webshop ist eine Ergänzung zu den Annahmestellen, gerade in ländlichen Regionen kann ganz einfach per Mausklick bestellt werden. Noch nie war mitspielen in Sachsen so bequem und sicher."

Ein Online-Spiel ist mit dem Bestell- und Versandshop nicht verbunden. Es handelt sich bei dem Angebot im Webshop um eine kundenfreundliche Erweiterung des terrestrischen Vertriebs.

Drei Losserien am Start: Glücksrakete, Rubbelkalender und SACHSEN MILLION

Zum Start des Webshops umfasst das Angebot drei Losserien, die es zeitgleich in den Sachsenlotto-Annahmestellen gibt. Die Wahl fiel auf zwei traditionelle Lose zum Jahresende, den Rubbelkalender sowie die Glücksrakete und auf die neue Lotterie SACHSEN MILLION. Die drei saisonalen Lotterien können im Webshop unter www.sachsenlose.de einzeln oder als Bündel bestellt werden, so lange ihre Auflage nicht ausverkauft ist. Wer seine Bestellung bis zum 19. Dezember 2023 abschickt, wird seine Lotterien noch vor dem Weihnachtsfest erhalten.

Lotterie per Mausklick - absolut sicher

Auch beim Online-Verkauf der Lotterien stehen die Themen Sicherheit sowie Spieler- und Jugendschutz ganz besonders im Fokus. Es handelt sich um einen zusätzlichen Bestell- und Versandservice für real existierende Lotto-Produkte. Ein Online-Glücksspiel - welches unverändert auf www.sachsenlotto.de oder über die App möglich ist - wird hierbei nicht angeboten. Der Bestellvorgang erfolgt unkompliziert über einen eigenen Account. Sämtliche von den Kunden hinterlegten Daten werden lediglich zur Bestell- und Zahlungsabwicklung sowie für den Versand erfasst.

Um die Volljährigkeit des Käufers zu überprüfen, wird automatisch eine Identitäts-Prüfung durchgeführt. Da die Sachsenlotto-Produkte exklusiv für Spieler in Sachsen angeboten werden, ist die Bestellmöglichkeit auf Adressen innerhalb Sachsens beschränkt. Um den Spieler und Jugendschutz sicherzustellen, werden die Lose ausschließlich an den Losbesteller und an seine Bestelladresse in Sachsen versendet.

Die Bezahlung erfolgt über die sichere Zahlungsoption "PayPal". Ab einem Bestellwert von 35 Euro wird keine Versandkostenpauschale berechnet. Nach erfolgreicher Bezahlung erfolgt der Versand der bestellten Lose innerhalb von zwei bis fünf Werktagen.

Testlauf im Dezember

Im Dezember testet die Sächsische Lotto-GmbH den neuen Web-Shop. "Danach erfolgt die detaillierte Evaluation dieses Angebots. Ziel ist es, den Service des Webshops dauerhaft für die Lotterien von Sachsenlotto aufzustellen und unseren Kunden den Weg zum Glück noch einfacher zu machen", so der Sachsenlotto-Geschäftsführer.

Übvr die Sächsische Lotto-GmbH

Die Sächsische Lotto-GmbH oder Sachsenlotto ist eine regionale staatliche Lotteriegesellschaft, welche für die Zufriedenheit der Kunden und für die Bereitstellung gemeinnütziger Mittel (https://www.sachsenlotto.de/portal/ueber-uns/das-lotto-prinzip.jsp) im Freistaat arbeitet. Die erwirtschafteten Mittel unterstützen zahlreiche soziale und kulturelle Leistungen für alle im Freistaat - so profitiert durch die zielgerichtete gemeinnützige Verwendung über den Staatshaushalt jeder Bürger in Sachsen indirekt von den abgeführten "Lotto-Geldern". Seit der Gründung der Sächsische Lotto-GmbH belaufen sich ihre Abführungen an den Freistaat Sachsen auf rund 3,2 Milliarden Euro.

