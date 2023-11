Unterföhring (ots) - - Top Filmpremieren im Dezember wie "Fast & Furious 10", "John Wick: Kapitel 4", "The Flash" und "Der Nachname" - Exklusive Serien- und Dokustarts mit "Die Wespe", Staffel 3, "Der Doktor und das liebe Vieh", Staffel 4 und der spannenden Dokumentation "23 - Der mysteriöse Tod eines Hackers" - Pop-up Sender Sky Cinema Christmas mit über 40 Weihnachtshits wie "Buddy - Der Weihnachtself", "Der kleine Lord", "Der Polarexpress", "Charlie und die Schokoladenfabrik", "Bad Moms 2", "Mein Schatz, unsere Familie und ich" und "Tatsächliche...Liebe" - Sky präsentiert die Dokumentation "David Holmes: The Boy Who Lived" in Zusammenarbeit mit HBO über Daniel Radcliffes Stunt Double der "Harry Potter"-Filme ab 24. Dezember - Die Weihnachtsfilme und Film- und Serienpremieren mit Sky Q und Streamingdienst WOW auch auf Abruf

Unterföhring, 23. November 2023. Auch dieses Jahr bietet Sky zur Weihnachtszeit ein außergewöhnliches Programm mit einer großen Auswahl an exklusiven Filmen, Serien und Shows. Zahlreiche alte und neue Inhalte laden zu gemütlichen Abenden zuhause auf dem Sofa ein.

Zur Einstimmung auf Weihnachten gibt es die schönsten Weihnachtsfilme ab dem 1. Dezember auf Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Auf dem Sender Sky Cinema Christmas (https://www.sky.de/film/sky-cinema-christmas)vom 11. bis 26. Dezember laufen die X-Mas-Hits dann rund um die Uhr. Mit über vierzig Weihnachtshits von Klassikern wie "Wir sind keine Engel" und "Der kleine Lord" über romantische Blockbuster wie "Tatsächlich...Liebe" bis hin zu unterhaltsamen Komödien wie "Bad Moms 2" und "Mein Schatz, unsere Familie und ich" bietet Sky den Zuschauer:innen die Möglichkeit, in die festliche Stimmung einzutauchen.

Im Advent und zu Weihnachten bietet Sky außerdem die größten Kinohits und Serien und Dokus als exklusive Neustarts. Von Filmpremieren wie den Kinohits "Fast & Furious 10" (ab 8.12.), "John Wick: Kapitel 4" (26.12.), "The Flash" (ab 26.12) und "Der Nachname" (ab 29.12.) bis hin zu Serien wie der dritten Staffel der Sky Original Comedyserie "Die Wespe" (2.12.), in der sich der sympathische Dart-Chaot Eddie Frotzke ganz neuen Herausforderungen stellen muss, der vierten Staffel von "Der Doktor und das liebe Vieh" (23.12.) und der Sky Original Doku "23 - Der mysteriöse Tod eines Hackers" (7.12.) über Karl Koch.

Ebenfalls exklusiv im Abo bei Sky und WOW sind weiter Filme wie "Der Super Mario Bros. Film", Steven Spielbergs "Die Fabelmanns", "Die Schule der magischen Tiere 2" und "Räuber Hotzenplotz" zu sehen, die ein fabelhaftes Weihnachten für die ganze Familie versprechen.

Viel Magie versprechen auch ein außergewöhnliches Programm rund um die "Harry Potter"-Filmreihe: So sind alle acht "Harry Potter"-Filme zusammen mit den beiden ersten "Phantastische Tierwesen"-Hits ebenfalls rund um Weihnachten bei Sky und WOW abrufbar. Dazu präsentiert Sky die berührende Sky Original Dokumentation "David Holmes: The Boy Who Lived" in Zusammenarbeit mit HBO, ab 24. Dezember in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Abruf. Der von Daniel Radcliffe produzierte Film widmet sich Radcliffes ehemaligem Stunt Double der "Harry Potter"-Filme, mit dem er seit den Dreharbeiten befreundet ist. Holmes hatte sich 2009 bei einem Unfall am Set von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" Teil 1 schwer verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Und wer die Mega-Serienhits des Jahres 2023 wie "The Last of Us", "Euphoria" Staffel 2, "And Just Like That..." Staffel 2, "Succession" Staffel 4 von HBO oder die Sky Originals "Das Pass", Staffel 3, "Das Boot", Staffel 4, und "Gangs of London", Staffel 2, verpasst hat, kann dies ebenfalls über die Feiertage bei Sky und WOW nachholen.

Alle Weihnachtsfilme auf Sky Cinema Christmas:

- About a Boy oder der Tag der toten Ente - A Christmas Break - A Christmas Number One - A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress - A Little Christmas Charm - Ein zauberhaftes Geheimnis - A Very Corgi Christmas - Alles ist Liebe (nur auf Abruf und mit WOW) - Bad Moms 2 - Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück - Buddy - Der Weihnachtself - Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte - Charlie und die Schokoladenfabrik - Christmas in Vienna - Christmas Is Canceled - Christmas on the Menu - Christmas Town - Country Christmas - Ein Song für die Liebe - Crown Prince of Christmas - Das Wunder in der 8. Straße - Das Wunder von Manhattan - Der fabelhafte Mr. Blunden - Der goldene Kompass - Der Grinch - Der kleine Lord - Der kleine Roald Dahl und die Maus - Der Polarexpress - Die Familie Stone - Verloben verboten! - Die Geister, die ich rief ... - Die Highligen drei Könige - Die Prinzessin und der blinde Schmied - Ein Tierarzt zu Weihnachten - Gremlins - kleine Monster - Jack Frost - Krampus - Last Christmas (nur auf Abruf und mit WOW) - Last Train To Christmas - Liebe braucht keine Ferien - Magische Weihnachten - A Very Nutty Christmas - Meeting Mr. Christmas - Mein Schatz, unsere Familie und ich - Schneesturm im Paradies - Schöne Bescherung - Tatsächlich...Liebe - The Loss Adjuster - Väterchen Frost - Der Kampf der Zauberer - Versprochen ist versprochen - Wir sind keine Engel

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien: Sky Deutschland: Thomas Schöffner External Communications Tel: 089/9958 6837 Thomas.Schoeffner@sky.de www.facebook.de/SkyDeutschland www.instagram.de/SkyDeutschland

Kontakt für Fotomaterial: Milana Kosjer Bilder.Presse@sky.de Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH