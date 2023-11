Frankfurt am Main (ots) - Die Interpublic Group (NYSE: IPG) stellt mit Real ID für die Cloud (https://www.acxiom.com/real-identity/real-id/) eine Acxiom-Anwendung für Identity Resolution (https://www.acxiom.de/was-ist-identity-resolution/) vor. Die Lösung lässt sich nahtlos in sichere Cloud-Umgebungen einbinden und fördert auch ohne Cookies Wachstum. Mit Real ID können Verbraucher hinter Datenpunkten wiedererkannt und zeitsparend umfassende Kundenansichten erstellt werden. Dabei wird auch auf die Datenbestände von Acxiom zurückgegriffen. Real ID wirkt wachstumsfördernd, da es vorhandene First-Party-Daten ohne die Kosten, die Komplexität und das Risiko einer Übertragung personenbezogener Daten (PII) anreichert.

"Individuelle Brand Experiences sind heute ein absolutes Muss. Deshalb deckt Real ID in der Cloud die branchenweite Nachfrage nach Tools für die Identity Resolution. Und die sollten in einer Welt ohne Cookies die Privatsphäre in den Vordergrund stellen. Real ID basiert auf verantwortungsvoll erhobenen Daten und markiert einen großen Schritt hin zu intelligenten datengesteuerten Entscheidungen für alle Marketingkanäle und Anwendungsfälle. Die Lösung zeugt vom unnachgiebigen Einsatz von IPG für Innovation und Kundenerfolg", so Philippe Krakowsky (https://www.interpublic.com/leadership/philippe-krakowsky/), CEO der Interpublic Group.

Acxiom und FCB, das weltweite Kreativnetzwerk von IPG, nutzen Real ID in der Cloud für gemeinsame Kunden, um Insights zu sammeln und Unternehmen zu mehr Wachstum zu verhelfen.

Tina Allan (https://www.fcb.com/who-we-are/leadership/tina-allan), Global Chief Data & Intelligence Officer bei FCB, sagt dazu: "Mit Real ID können Firmen endlich echte Insights zu ihren First-Party-Daten weitergeben, ohne personenbezogene Daten anfassen zu müssen. Mit Real ID erhalten sie ein vollständiges Bild ihrer Kunden und können herausfinden, wer ihre besten Kunden sind. Dabei kommt der zuverlässige Acxiom-Datensatz von IPG zum Einsatz. Mit dem Tool können Unternehmen Wachstum durch eine intelligente Kundenansprache generieren - ohne Kompromisse in Sachen Datenschutz und Sicherheit."

Real ID basiert auf dem marktführenden weltweiten Datensatz von Acxiom und proprietären Lösungen für Customer Intelligence (https://www.acxiom.com/customer-intelligence/). Das Tool ist für die native Cloud-Integration konzipiert und profitiert von der Skalierbarkeit und Sicherheit, die Cloud-Plattformen wie Amazon Web Service (AWS), Google Cloud und Snowflake bieten:

- Exakter Abgleich: Ordnet Kundendaten (https://www.acxiom.com/customer-data/) Kennzeichen zu und erzielt durch fachkundige Datenbereinigung (https://www.acxiom.com/real-identity/data-quality/), Validierung und den Identity Graph (https://www.acxiom.com/identity-graph/) von Acxiom außergewöhnlich hohe Übereinstimmungsraten.

- Absoluter Datenschutz: Keine Übermittlung personenbezogener Daten; keine ressourcenintensiven Implementierungen und langwierigen Vertragsverhandlungen; Einhaltung geltender Vorschriften durch strenge Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und Governance.

- Zukunftssicherheit: Anpassungsfähig an Marktveränderungen und technische Neuerungen (wie die Abschaffung von Third-Party-Cookies und mobilen IDs) dank einer cloudfähigen Architektur, die Unternehmenswachstum und Rendite maximiert.

Eugene Becker (https://www.acxiom.com/people/eugene-becker/), General Manager of Global Data and Identity Products bei Acxiom, erklärt: "Die besondere Stärke von Real ID liegt in den cloudnativen Integrationen, die einen exakten Abgleich ohne die Übermittlung personenbezogener Daten ermöglichen. Firmenkunden und Agenturen können schnell skalieren, die gewonnenen Insights anwenden, Zielgruppen auf Plattformen wie Facebook und Yahoo abgrenzen und so ihr Budget optimal ausnutzen und die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Die Zusammenarbeit mit FCB hat sehr gut geklappt. Wir freuen uns darauf, noch weitere IPG-Konzerngesellschaften von dem Potenzial von Real ID zu überzeugen."

Die wichtigsten Vorteile von Real ID in der Cloud:

- Belastbare Daten: Entwickeln Sie Kampagnen und Strategien zur Kundenbindung mithilfe von faktischen Daten und nicht modellierten Daten basierend, z.B. auf Umfragen

- Strategische Zusammenarbeit: Tauschen Sie Daten sicher mit anderen Unternehmen aus, ohne personenbezogene Daten einzusetzen. Nutzen Sie Clean Room optimal und profitieren Sie von hohen Trefferquoten, Möglichkeiten für Co-Marketing und neuen Einnahmequellen.

- Einheitliche Daten: Gewinnen Sie Insights aus konsolidierten Datenbeständen, ergänzen Sie Ihre eigenen Daten (https://www.acxiom.de/daten/audience-data-distribution/)und nutzen Sie ausgeklügelte Analysen, um unvergleichliche Erlebnisse zu schaffen.

Weitere Informationen zu Real ID in der Cloud von Acxiom finden Sie unter Acxiom.com/real-id.

Über Acxiom

Acxiom arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Customer Intelligence und Data-Driven-Marketing zu ermöglichen, was sowohl für Konsumenten als auch Unternehmen einen Mehrwert schafft. Acxiom ist ein Experte darin, wie man Daten zusammenführt, datenschutzkonform nutzt, in Cloud-Lösungen speichert, analysiert und wie man Marketingstrategien anpasst, je nachdem, wo und wie die Kunden mit den Firmen in Kontakt kommen. Acxiom hilft den Firmen, ihre Kunden wirklich zu verstehen, und relevant und respektvoll gestaltete Customer Experiences zu entwickeln, so dass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren hilft Acxiom seinen Klienten, mehr Kunden zu gewinnen, die Geschäftsbeziehung mit diesen zu erweitern und diese dauerhaft an das eigene Unternehmen zu binden. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist eine Tochterfirma der Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Axciom.de.

