Unterföhring (ots) - #MaskedSinger wird immer rätselhafter: Wo ist DIE MARSMAUS? Für die erste Show war sie zu früh und stand im leeren Studio, aber kam dann nicht zu ihrem Auftritt. Seitdem rätseln die Fans: War DIE MARSMAUS krank? Saß sie parallel bei Giovanni Zarella in der Show? Dauerte die Anreise vom "Mars" einfach zu lange? Vielleicht löst sich das Rätsel in der zweiten Liveshow von "The Masked Singer", diesmal ausnahmsweise am Sonntag, 26. November 2023, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

In jedem Fall feiert am Sonntag eine echte Schauspiellegende seine #MaskedSinger-Premiere. Ruth Moschner hatte ihn im vergangenen Frühjahr bereits unter dem Gorilla vermutet - jetzt nimmt der vermeintliche Silberrücken Heiner Lauterbach neben ihr als Gast im Rateteam Platz. Ob er das richtige Gespür hat, um die Stars hinter den Masken ausfindig zu machen? Wer ist DIE EISPRINZESSIN mit der warmen Stimme? Wer lässt als DER FEUERLÖSCHER nichts anbrennen? Wer will als DER KIWI unbedingt abheben? Wer steckt unter KLAUS CLAUS, dem Halbbruder von Santa? Wer groovt als DER LULATSCH mit lässigen Dance Moves über die Bühne? Wer gibt als DER MUSTANG Galopp? Wer ist der steinalte Troll mit der zarten Stimme? Und hoffentlich schafft es DIE MARSMAUS diesmal zur richtigen Zeit auf die #MaskedSinger-Bühne.

"The Masked Singer" für ALLE: ProSieben zeigt alle sechs Liveshows von "The Masked Singer" mit Live-Untertitel (Teletextseite 149) und Live-Audiodeskription via App oder via Alexa-Skill "ProSieben AD" für Blinde und Sehbehinderte. Weitere Informationen und Links zur Audiodeskription gibt es unter prosieben.de/AD (https://www.prosieben.de/service/news/audiodeskription-bei-prosieben-65539).

"The Masked Singer" einmalig nächsten SONNTAG, 26. November, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn (ab dem 2. Dezember wieder samstags)

Mehr Infos zur Show, zu den Masken, Interviews und Fotos zum Download gibt es auf der "The Masked Singer"-Presseseite.

