Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat zwei neue Vorstandsmitglieder ernannt. Neben Bernd Eulitz als CEO, Helmut Kaschenz als CFO und Virginia Esly als COO Europa gehören nun auch Elena Skvortsova und Werner Hickel dem Vorstand an. Damit sind die drei Regionen Asien, Europa und Amerika in der Geschäftsführung von Messer vertreten.

Elena Skvortsova wird als COO Americas die Region Amerika im Vorstand vertreten. Sie studierte Linguistik, Internationales Management und Wirtschaft und begann ihre berufliche Laufbahn 1994 bei der Bayer AG in Deutschland. Im Jahr 2001 zog sie in die USA, um für Baxter International Inc. zu arbeiten, wo sie zuletzt bis 2015 als Vice President BioScience tätig war. Danach wechselte Elena in den Industriegase-Sektor und bekleidete die Position des President Middle East & Eastern Europe bei der Linde AG in München, bevor sie bis 2020 die Verantwortung für das kanadische Geschäft von Praxair übernahm. Zuletzt war sie Mitglied des Vorstands der OMV AG in Wien, Österreich.

Dr. Werner Hickel, hat die Position des COO Asien übernommen und wird damit weiterhin für das Geschäft in China und den ASEAN-Ländern verantwortlich sein. Werner Hickel ist promovierter Physiker, kam 1998 zu Messer und wurde im Jahr 2000 zum Finanzdirektor von Messer China in Shanghai ernannt. Von 2003 bis 2018 war er COO und später CEO von Messer China und seither CEO Messer China/ASEAN. Er verfügt über 27 Jahre Erfahrung auf dem asiatischen Markt.

