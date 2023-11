Dortmund (ots) - - "Winterleuchten" vom 9.12.2023 bis 7.1.2024 - Mehr als 30 Lichtinstallationen und Videoprojektionen - Neue Pokémon-Kinderaktion mit Stickerheft

Die Lichtinstallationen im Dortmunder Westfalenpark erstrahlen anlässlich der diesjährigen "Winterleuchten" vom 9. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 in ganz besonderem Glanz. Grund ist neben den vielen Kunstwerken der Produktionsfirma World of Lights u.a. die neue Kooperation mit The Pokémon Company International.

Der Westfalenpark wird in Kürze zur Heimat eines besonderen Illuminationsspektakels: 30 Lichtinstallationen sowie fünf Videoprojektionen erwarten die Besucherinnen und Besucher beim diesjährigen "Winterleuchten". Neu mit dabei: Dutzende leuchtende Pokémon. In einem eigenen Bereich der Licht-Ausstellung können sich Kinder und Familien mit einem speziell zusammengestellten Stickerheft auf Schatzsuche nach den 28 Pokémon begeben. Diese sind im Park in unterschiedlichen Lichtinstallationen versteckt. Der Eingang zur Pokemon Area befindet sich auf halber Strecke bei der Abzweigung zum Spielplatz am Kaiserhain. Hier gibt es auch das Pokémon-Stickerheft.

Neben den Fantasiewesen warten beim Lichtspektakel der Firma World of Lights zahlreiche weitere eindrucksvolle Lichtimpressionen, wie die bunte "Weltkugel" - die dem Zeitgeist entsprechend ein friedliches Miteinander symbolisiert - oder auch Werke vom internationalen Künstler Axel Kretz ("Der Wal" / "Papiermännchen"). Zu den Videoprojektionen zählt das Hydroschild mit dem Content "Animal Farm" und "Wonderland". Ein Erlebnis für Groß und Klein ist damit garantiert.

Rouven Bönisch, Geschäftsführer World of Lights, blickt voller Vorfreude auf die Eröffnung: "Wir sind in den 90ern mit Pokémon aufgewachsen und haben uns sehr darüber gefreut, gemeinsam mit TPCi dieses neue Konzept entwickeln zu dürfen. Wir sind gespannt darauf, junge Gäste bei der Installation willkommen zu heißen und sie diese vielseitige Ausstellung zum ersten Mal erleben zu lassen." Peter Murphy, Senior Director of Marketing bei The Pokémon Company International, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit World of Lights bekanntgeben zu dürfen und dieses Erlebnis im Westfalenpark in Dortmund zu ermöglichen."

"Winterleuchten" ist sonntags bis donnerstags von 17 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet (24.12.23 geschlossen). Tickets gibt es bei World of Lights (https://winterleuchten-dortmund.reservix.de/) und reservix.de.

