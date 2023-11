Unterföhring (ots) - Perfektes Abnehm-Programm! Am Montag, 8. Januar 2024, startet "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" in der Prime Time in SAT.1. Mit einem vollkommen neuen Twist: 2024 tritt erstmals Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss mit ihrem eigenen Team gegen die Kilokämpfer von #TBL-Trainerlegende Ramin Abtin an. In insgesamt zehn Episoden kämpfen 23 Kandidaten und Kandidatinnen um den Titel "The Biggest Loser 2024" und eine Siegprämie von 50.000 Euro. Mögen die Spiele beginnen...

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "'The Biggest Loser' ist eine große etablierte SAT.1-Marke mit vielen treuen Fans. Zum Start ins Jahr 2024 zeigt SAT.1 die Abnehm-Show um Christine Theiss und Ramin Abtin deshalb in der Prime Time."

Produziert wird "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" - ab 8. Januar 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

