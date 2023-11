Nürnberg (ots) - Mit NORMA geht der Badespaß erst richtig los! Unter der Überschrift "Baden ohne Bedenken" veröffentlichten die renommierten ÖKOTEST-Expertinnen und Experten nun eine große Studie zu verschiedenen Badezusätzen und waren dabei von der Discount-Eigenmarke ELCURINA besonders überzeugt. Das Vergleichsinstitut untersuchte insgesamt 51 feste und flüssige Badezusätze auf Inhalt sowie Verpackung. Das ELCURINA Cremebad Milch & Honig des Nürnberger Lebensmittel-Händlers schnitt dabei "gut" ab und überzeugte die Testerinnen und Tester vor allem durch die kunststofffreie Zusammensetzung des Inhalts und den besonders günstigen Preis.

Gute Qualität für den kleinen Geldbeutel

Baden hilft der Entspannung, reduziert Stress und kann zur Hautpflege beitragen. Die richtigen Zusätze unterstützen hier durch gute Inhaltsstoffe wie ätherischen Öle oder pflegenden Komponenten. Dabei ist es wichtig, dass die Produkte nah am pH-Wert der Haut liegen, um die natürliche Schutzbarriere nicht zu verletzen.

Bei NORMA spielt die hohe Qualität der Produkte eine besonders große Rolle. Mit der Eigenmarke ELCURINA überzeugt der fränkische Discounter die Testerinnen und Tester von ÖKOTEST und wird mit "gut" ausgezeichnet. Sie loben vor allem, dass in der Rezeptur des ELCURINA Cremebads Milch & Honig keine Kunststoffe oder sonstige schädliche Inhalte beigemischt sind. Auch der niedrige Preis des Badezusatzes fließt in die Gesamtbewertung ein. Mit 0,17 Euro pro 100 Milliliter gehört das Cremebad zu den günstigsten getesteten Produkten. NORMA-Kundinnen und Kunden erhalten so Top-Qualität zu fairen Preisen und können bedenkenlos in die Wanne steigen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH