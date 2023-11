Freiburg (ots) - Unter dem Namen "skill it" erweitert die Haufe Akademie ihr Portfolio um praxisnahe IT-Trainings - entwickelt von IT-Expert:innen für IT-Expert:innen. Angesichts fortschreitender Digitalisierungsprozesse in den Unternehmen und dem gleichzeitig rekordhohen IT-Fachkräftemangel in Deutschland - mit 137.000 fehlenden Mitarbeitende (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165928/umfrage/jahresvergleich-der-offenen-stellen-fuer-it-fachkraefte/)n - bietet "skill it" Unternehmen dringend benötigte Hebel, um ihre IT-Teams zukunftsfit zu machen. Über 100 Trainings stehen seit dem 1. November zur Auswahl.

Technologie entscheidet immer mehr über den Erfolg von Unternehmen. Damit sich IT-Abteilungen zu den zentralen Wachstumsmotoren entwickeln und für die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen sorgen können, brauchen die Mitarbeitenden die richtigen Skills und Kompetenzen. Gerade deshalb ist der Fachkräftemangel in der IT für Unternehmen so erfolgskritisch, denn durch Recruiting ist das Defizit nicht aufzufangen.

Mit Kooperation zu breitem IT-Portfolio

Mit ihrem neuen Angebot "skill it" schafft die Haufe Akademie Abhilfe durch Qualifizierungsangebote, die speziell auf die Bedürfnisse von IT-Professionals zugeschnitten sind. "Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich das IT-Wissen heute verändert, muss die Relevanz von Up-Skilling und professionellen, praxisorientierten IT-Trainings in den Fokus eines jeden Unternehmens rücken", sagt Dr. Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Haufe Akademie. "Mit Blick auf das Entwicklungstempo in der IT, gerade auch international, ist klar: Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deshalb haben wir uns gerade zum Start von 'skill it' für eine Kooperation mit Digicomp entschieden." Digicomp ist die führende Schweizer Bildungspartnerin für die Entwicklung von IT- und IT-Management-Kompetenzen - mit Hilfe des fundierten Trainingsangebots kann die Haufe Akademie bereits zum Start ein Angebot von über 100 sofort verfügbaren Trainings anbieten.

Zukunft mit IT-Expertise

Seit November sind die Trainings von "skill it" buchbar - das Portfolio richtet sich an IT-Entscheider:innen, IT-Fachkräfte und alle, die IT-Kompetenz erwerben möchten. Es reicht von Cloud Computing über Cyber Security bis hin zu agilem IT-Projektmanagement; ein Großteil der Trainings bereitet die Teilnehmer:innen auf anerkannte Zertifizierungen vor. "Der Ausbau des Angebots ist bereits in Planung", so Dr. Jörg Schmidt und ergänzt: "Wir sind fest entschlossen, mit 'skill it' Vorreiter in der IT-Weiterbildung zu werden, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz."

Mehr zu "skill it" unter: https://www.haufe-akademie.de/skill-it (https://www.haufe-akademie.de/skill-it)

