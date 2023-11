Hamburg (ots) - Top Bilanz für September & Oktober - 101 zufriedene Teilnehmer:innen und eine Gesamtbewertung von 1,2 für den Weiterbildungsanbieter

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/) legt als zertifizierter Weiterbildungsanbieter viel Wert auf wirkungsvolle Bildungsarbeit mit Qualität. Entsprechend werden die Teilnehmer:innen nach jedem Kurs um eine kurze Bewertung gebeten. Für die Monate September und Oktober kommt die Akademie bei 101 Teilnehmenden auf eine durchschnittliche Gesamtbewertung von 1,2 - und geht damit hochzufrieden und top motiviert in den Endspurt von 2023.

Praxisorientiert, Raum für Fragen und viel Spaß

Die Teilnehmer:innen in den offenen Seminaren der Kompakttraining GmbH & Co. KG schätzen in den Kursen vor allem den Bezug zum eigenen Arbeitsplatz und bewerten die Praxisrelevanz durchschnittlich mit 91 Prozent. Indem die Trainer:innen mit den Fallbeispielen der Seminargäste arbeiten und deren Fragen viel Raum geben (96%), können die Teilnehmer:innen das gelernte im Alltag direkt umsetzen.

Die Gäste des Weiterbildungsanbieters genießen dabei auch den Austausch untereinander in den kleinen Kursgruppen und bewerten den Spaßfaktor der Kurse im Schnitt mit 95 Prozent. Entsprechend würden die meisten Kunden die Seminare jederzeit an Kolleg:innen weiterempfehlen (92%).

Seminarleiter:innen deutschlandweit vor Ort und online aktiv

Die Evaluation der Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/offene-seminare/) zeigt auch, dass die Nachfrage in ganz Deutschland groß ist. Die Trainer:innen des Seminaranbieters waren auch im Herbst in der ganzen Republik unterwegs und haben zahlreiche Online Kurse (https://www.kompakttraining.de/online-seminare/) durchgeführt. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bereits jetzt für den Winter ab - in allen Regionen sind die Schulungen bereits gut gebucht.

Pressekontakt:

Kompakttraining GmbH & Co KG i. A. Oliver Kutz Ansprechpartner Presse Banksstraße 6 20097 Hamburg Fon 040-80 81 375-0 Fax 040-80 81 375-41 Email: oliver.kutz@kompakttraining.de www.kompakttraining.de

Original-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH