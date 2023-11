Bonn/Karlsruhe (ots) - Donnerstag, 23. November 2023, 16.45 - 20.00 Uhr

Freitag, 24. November 2023, 10:00 - 17.30/18.00 Uhr

Samstag, 25. November 2023: 09.30 - 15.45 Uhr

Sonntag, 26. November 2023: 09.45 - 12.00 Uhr

phoenix berichtet an vier Tagen live von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Von Donnerstag, 23. bis zum Sonntag, 26. November 2023 kommt die Regierungspartei in der Messe Karlsruhe zusammen, um sich u. a. strategisch für die Europawahl im nächsten Sommer aufzustellen.

Zu Beginn der Konferenz stehen am Donnerstag zunächst die politischen Reden der Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour auf der Tagesordnung. Am Freitag wird neben dem Bundesvorstand auch die Europaliste gewählt und über die möglichen europäischen Spitzenkandidat:innen abgestimmt. Auch der Samstag und Sonntag stehen im Zeichen der Europawahl 2024. Dabei wird eine intensive Diskussion über die Asylpolitik erwartet, da zahlreiche Grüne den Regierungskurs mit mehr Grenzkontrollen und umfangreicheren Abschiebungen kritisieren. Ein weiterer Schwerpunkt des BDK ist eine aktuelle Debatte mit dem Titel "Aus Verantwortung für die Menschen", die am Donnerstag ohne Beschlussfassung stattfindet. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 dürfte zudem auch die Klimapolitik ein Thema in Karlsruhe sein.

Während ihrer BPK beschäftigt sich die Partei aber auch mit leichteren Themen: So ist die Wahl des Austragungsorts für den 49. Bundesparteitags bewusst auf Karlsruhe als einem der Gründungsorte der Partei gefallen. Hier wird nachträglich das 40-jährige Bestehen der Partei gefeiert.

phoenix berichtet live aus Karlsruhe und beginnt mit der Übertragung am Donnerstag ab 16.45 Uhr. Moderator Marc Steinhäuser führt am Donnerstag und Sonntag gemeinsam mit FAZ-Journalistin Dr. Helene Bubrowski (Donnerstag) und Die Zeit-Journalist Robert Pausch (Sonntag) durch die Sendung.

Katharina Kühn übernimmt am Wochenende und ordnet die Geschehnisse gemeinsam mit ihren Gästen, den Politikwissenschaftlerinnen Dr. Julia Reuschenberg von der FU Berlin (am Freitag) sowie Prof. Andrea Römmele von der Hertie School Berlin (am Samstag), ein. Im Wechsel mit Constanze Abratzky kommentiert Katharina Kühn zudem im Off. Im Saal spricht Benedikt Meiser mit den Delegierten vor Ort.

