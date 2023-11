Baden-Baden (ots) - Nach dem Drehbuch von Katrin Bühlig inszeniert Milena Aboyan den neuesten Tatort aus Stuttgart

Warum wurde eine junge Frau wochenlang von niemandem vermisst? Thorsten Lannert und Sebastian Bootz blicken in ein Leben, das womöglich nur bei einem Mörder stärkere Gefühle auslöste. Im "Tatort - Überlebe wenigstens bis morgen" sezieren Richy Müller und Felix Klare als Thorsten Lannert und Sebastian Bootz das Leben dieser jungen Frau. Zum Cast gehören außerdem Bayan Layla, Trixi Strobel, Louis Nitsche, Lana Cooper, Malik Blumenthal, Daniela Holtz, Jürgen Hartmann, Idil Üner und Robert Kuchenbuch. Das Drehbuch schjrieb Katrin Bühlig, Regie führt Milena Aboyan, die nach ihrem mehrfach preisgekrönten Debütfilm "Elaha" zum ersten Mal fürs Fernsehen inszeniert.

Wer war Nelly?

Der Leichnam einer jungen Frau lag offensichtlich bereits seit Wochen in ihrer Wohnung, als er gefunden wird und die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz die Ermittlungen aufnehmen. Wieso hat niemand Nelly Schlüter vermisst? Weder ihre Eltern noch ihre Schwester und schon gar nicht ihre beste Freundin Fine Slowinski? Im Gegenteil, Fine war wohl eher erleichtert, dass Nelly nicht mehr in ihrem Leben vorkam. Dass Nellys Ex-Freund Felix Vietze nichts auffiel, wundert die Kommissare eher nicht, auch wenn die beiden offensichtlich in den Wochen vor dem Tod der jungen Frau telefonischen Kontakt hatten. Sie alle schildern Nelly als aufgeschlossen und munter, schienen aber nicht mehr interessiert an Nähe zu ihr. Die junge Frau hatte es nach der Trennung mit Online-Dating probiert, aber bei keinem der Männer, die sie traf, scheint sie einen Wunsch nach engerem Kontakt ausgelöst zu haben. Sie sei zu anhänglich gewesen, heißt es, hätte gleich intensivere Beziehungen gewünscht. Genau das aber wollte offensichtlich niemand von ihr. War Nelly Schlüter wirklich so einsam, wie es aussieht, fragen sich Thorsten Lannert und Sebastian Bootz und suchen nach der Person, die Nelly fatalerweise in ihr Leben gelassen hat.

Dreharbeiten bis Mitte Dezember in Stuttgart und Baden-Baden

Der "Tatort - Überlebe wenigstens bis morgen" ist eine Produktion des SWR. Ausführender Produzent ist Nils Reinhardt. Kameramann ist Michael Merkel, Schnitt Isabelle Allgeier, Szenenbild Anette Reuther, Kostümbild Tanja Gierich, Besetzung Deborah Congia, Produktionsleitung Birgit Simon. Der Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

