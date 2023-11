Aachen (ots) - Die Unternehmensberatung DRIVE Consulting übernimmt den IT-Service-Spezialisten GPS GmbH. Durch den Erwerb will DRIVE die eigene Infrastruktur stärken sowie das gemeinsame Beratungs- und Dienstleistungsspektrum ausbauen.

Drive Consulting erwirbt die GPS GmbH mit sofortiger Wirkung zu 100 Prozent. Die GPS GmbH ist seit über 30 Jahren ein zuverlässiger Dienstleister in den Bereichen IT, Marketing und Finanzbuchhaltung. Das Unternehmen mit Sitz am Campus der RWTH Aachen übernimmt für Firmenkunden, vom Start-up bis hin zum mittelständischen Unternehmen, das Outsourcing und die Betreuung wichtiger unternehmerischer Tätigkeiten und Bereiche. Zwischen der DRIVE und GPS besteht eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft, die durch den Erwerb weiter gestärkt wird. Für die Kunden der GPS ändert sich durch den Verkauf nichts. Das bisherige Dienstleistungsangebot läuft unverändert fort und soll perspektivisch erweitert werden.

Optimale Wachstumschance

"Die Kompetenzen der GPS in den Bereichen IT, Marketing und Finanzen ergänzen unser Portfolio optimal", sagt Prof. Dr. Peter Burggräf, CEO von DRIVE Consulting. "Als langjähriger Partner und Kunde sind wir von der hohen Qualität und dem hohen Servicelevel der GPS überzeugt. Wir freuen uns, durch die Integration unsere eigene Infrastruktur mit Blick auf unser Wachstum und die Bedürfnisse unserer Kunden weiter stärken zu können. Gleichzeitig möchten wir gemeinsam mit der GPS neue Kunden gewinnen und den Servicebereich mit Blick auf Zukunftsthemen ausbauen."

"Wir freuen uns, die volle Unterstützung von DRIVE zu bekommen. Aufgrund der langjährigen sehr guten Zusammenarbeit haben wir volles Vertrauen, dass dies die richtige Weichenstellung für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft ist, von der unsere Kunden profitieren werden", sagt Stefan Derissen, Leiter IT-Dienstleistungen bei der GPS.

DRIVE Consulting zählt zu den Top-Beratungen der Automobil- und Mobilitätsbranche. Das Aachener Unternehmen berät zahlreiche Firmen, vom Unicorn-Start-up bis zum internationalen Premium-Hersteller (OEM), bei Fragen der Digitalisierung und Produktion. In den vergangenen Jahren ist DRIVE stark gewachsen. Mittlerweile erzielt die Beratung an seinen Standorten in Aachen, München, Berlin und China einen jährlichen Umsatz von über 20 Mio. Euro. Die Akquise der GPS GmbH ist für DRIVE ein wichtiger Meilenstein auf diesem Wachstumspfad.

Über GPS GmbH

Wir, das GPS-Team, sitzen am RWTH Aachen Campus und sind zuverlässiger Dienstleister in den Bereichen IT und Werbung. Uns liegt am Herzen, dass Sie Outsourcing überlegt betreiben. Wir stehen Ihnen dafür mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Teamgeist zur Seite. Welche Aufgaben können sinnvoll abgegeben werden? Sie müssen nicht alles aus der Hand geben. Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen individuelle, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Angebote, die flexibel angepasst werden können. Mehr Informationen unter: www.gps-mbh.com

Über DRIVE Consulting GmbH

Wir sind DRIVE Consulting. Wir sind eine Beratung für produzierende Unternehmen, mit dem Fokus auf die Mobilitätsbranche. Für unsere Kunden sind wir Umsetzungspartner bei der Weiterentwicklung in unbekanntes Terrain und damit der Katalysator für Innovationen. Unsere Mission lautet: "Do whatever it takes to create success stories - as long as nobody gets hurt." Wir geben alles für die Erfolgsgeschichten unserer Kunden, Mitarbeiter*innen und Partner. Seit unserer Gründung 2010 haben wir unser Geschäftsmodell erfolgreich weiterentwickelt und sind kontinuierlich gewachsen. Unsere über 75 Berater*innen an unseren Standorten in Aachen, München, Berlin und Peking setzen heute gemeinsam mit unseren strategischen Netzwerkpartnern jährlich Projekte in Höhe von über 20 Mio. EUR um. Mehr Informationen unter: www.drive-consulting.de

Pressekontakt:

Lynn Bruders DRIVE Consulting GmbH Bachstraße 20 I 52066 Aachen Telefon: +49 241 51 88 65 10 E-Mail: info@drive-consulting.de

Original-Content von: Drive Consulting, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH