München (ots) - Unterföhring, 21. November 2023. DER TROLL, DIE EISPRINZESSIN, DAS OKAPI, DER LULATSCH und viele mehr: Als vergangenen Samstagabend auf ProSieben Stars und Sternchen endlich wieder unter fantasievollen Masken die "The Masked Singer"-Bühne rockten, war auch Werbekunde Google mit dabei und nutzte die vielfältigen Werbemöglichkeiten rund um die Rätsel-Show. So begleitet das Digital-Unternehmen die aktuelle Staffel ebenso wie Freenet als Programm-Sponsor und lieferte direkt in der Auftakt-Show mit einem Product Placement galaktische Film-Momente. Ebenso weiß POM-BÄR um die Strahlkraft der ProSieben-Show und sorgt in der aktuellen Staffel mit kreativen Werbemaßnahmen für Aufmerksamkeit.

Lennart Harendza, Geschäftsführer Seven.One Media: "Google, POM-BÄR und Freenet - der Markenmix aus unterschiedlichsten Branchen zeigt deutlich: Die Strahlkraft von TV ist für Werbetreibende weiterhin unverzichtbar. Und mit unserem neuesten Werbepartner Google feiern wir bei 'The Masked Singer' auch eine echte Sponsoren-Premiere!"

So profitieren die Brands vom Masken-Umfeld:

Die Indizien-Clips als Rätselhinweise sind nicht nur für Ratefans ein Hingucker. Sie bieten außerdem eine kreative Fläche für Product Placements. So nutzte Seven.One Media Samstagabend den Indizien-Film der MARSMAUS, um das neueste Smartphone-Modell der Google-Pixel-Reihe in Szene zu setzen. Ausgestattet mit dem Google Pixel 8 Pro, beamt sich DIE MARSMAUS auf die Erde direkt in das "The Masked Singer"-Studio und hält mit der Smartphone-Innovation ihre Eindrücke fest. Daneben setzt Google für seine Highlight-Splits und Cut-Ins auf eine weitere Maske und leiht sich im Rahmen einer Promotionlizenz DAS ALPAKA aus Staffel drei. Ein Digital- und Trailer-Sponsoring sowie ein Rubriken-Sponsoring der "The Masked Singer News" bei "taff" auf ProSieben runden die Kampagne schließlich ab.

And last but not least nutzt auch die Familienmarke POM-BÄR ein Placement und ein Cut-In, um in der aktuellen Staffel für ihre Produktinnovation POM-BÄR Crizzlies zu werben.

"The Masked Singer" Show zwei einmalig am Sonntag, 26. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn

"The Masked Singer" Show drei bis sechs wieder samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn

Pressekontakt:

Kristina Schreiber PR Managerin Communications & PR Strategy, Digital & Sales Seven.One Entertainment Group Mobile: + 491511 898 7012 email: Kristina.Schreiber@seven.one Medienallee 7 / 85774 Unterföhring

Original-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH