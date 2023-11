Köln (ots) - Im letzten Jahr standen Anke Engelke und Matthias Brandt für den Kurzfilm „Kurzschluss“ das erste Mal gemeinsam vor der Kamera. Nun bekommt die Geschichte ihrer Filmfiguren einen zweiten Teil, der ebenfalls am Silvesterabend spielt.

Aufgrund eines technischen Defekts wurden im ersten „Kurzschluss“ Bürgermeisterin Bettina Maurer (Engelke) und Geschäftsmann Martin Hofmann (Brandt) am Silvesterabend im Vorraum einer Kleinstadtbankfiliale eingeschlossen.

„Der zweite Kurzschluss“ (Autor Claudius Pläging, Regie Michael Binz) führt Bettina und Martin ein Jahr später erneut an Silvester zusammen. War es vorher zum vereinbarten Treffen zwischen „Busen-Betty“ und „Doofmann“ gekommen? Seit ihrem Kennenlernen ist viel passiert: Bettina ist als Bürgermeisterin abgewählt worden und Martin hat in seinem Unternehmen mehr Stress denn je. Auf der Feier geraten beide umgehend in einen Konflikt mit weiteren Partygästen. Es kommt zum Eklat und Bettina und Martin müssen sich im Raum des Hallenwarts verschanzen. Bis Mitternacht bleibt Zeit genug für ein Resümee des letzten Jahres und einen Realitätscheck.

In weiteren Rollen: Julika Jenkins, Thorsten Merten, Tina Seydel und Enno Kalisch.

„Der zweite Kurzschluss“ läuft am 30.12.2023 im Ersten um 23:30 Uhr und schon ab 17 Uhr in der ARD Mediathek. Teil 1 und 2 werden außerdem am 31.12. ab 18 Uhr im Ersten gezeigt, im WDR Fernsehen laufen beide Teile am 31.12. ab 15:45 Uhr und der SWR wiederholt die Filme am 01.01.24 ab 23:30 Uhr.

„Der zweite Kurzschluss“ ist eine Produktion der btf / bildundtonfabrik (Produzent:innen Jule Everts, Philipp Kässbohrer und Matthias Murmann, Producerin Maira Inselmann) im Auftrag des WDR für Das Erste (Redaktion Leona Frommelt).

