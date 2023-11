Mainz (ots) - Am Montag, 20. November 2023, wurde bei den 51. International Emmy Awards in New York City die ZDF-Koproduktion "Die Schnetts und die Schmoos" mit einem Award in der Kategorie "Beste Animation für Kinder" ausgezeichnet. Das ZDF zeigt den Film am Sonntag, 24. Dezember 2023, 7.40 Uhr. Bereits ab Freitag, 22. Dezember 2023, 5.00 Uhr, ist er in der ZDFmediathek mit Untertiteln und Audiodeskription abrufbar.

"Die Schnetts und die Schmoos" handelt von den Freunden Grete und Bernd, die auf dem Stern Sehrsehrfern leben. Grete ist eine Schnett, Bernd ein Schmoo. Niemals, so wird gewarnt, dürfen die roten Schnetts und die blauen Schmoos miteinander spielen. Das war schon immer so. Und wenn es nach den anderen ginge, würde das auch so bleiben. Aber Grete und Bernd kümmert das nicht. Sie lernen sich kennen und verlieben sich.

Der Animationsfilm wurde von Magic Light Pictures in Zusammenarbeit mit dem ZDF und der BBC produziert. Er erhielt bereits eine Auszeichnung beim Japan Prize 2023 in der Kategorie "Award for the Best Works, Pre-School Division". Die Redaktion im ZDF hat Nicole Keeb.

Der International Emmy Award, ein von der International Academy of Television Arts & Sciences verliehener Fernsehpreis im Rahmen der Emmy Awards, kürt alljährlich die besten außerhalb der USA produzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Mailin Erlinger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de sowie Anja Weisrock, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 70-12154 oder per E-Mail unter weisrock.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12154.

Pressefotos Pressefotos von der Preisverleihung erhalten Sie ab Donnerstag, 23. November 2023, als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/schnettsundschmoos) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe zu Weihnachten für Kinder und Jugend 2023 (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/weihnachten-kinder-und-jugend-2023)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH