Hamburg (ots) - Es muss nicht immer gleich eine komplette Umgestaltung der eigenen vier Wände sein, um sich den Traum von einem gemütlichen Zuhause zu erfüllen. Dies verriet Moderatorin und Einrichtungsexpertin Eva Brenner dem COUCH-Magazin im Rahmen des Shootings für die aktuelle Ausgabe. Oft reichen ein paar kleine Neuerungen für eine neue Wohnlichkeit im Raum: "Mit neuen Textilien, wie Kissen, Teppiche und Vorhänge, oder einer neuen Wandfarbe klappt ein Umstyling einfach und wirkungsvoll."

COUCH-Leser:innen Katharina und Benedikt waren die glücklichen Gewinner eines Wohnzimmer-Makeovers von Eva Brenner, das im COUCH-Magazin verlost wurde. "Was fehlte war Behaglichkeit und ein wenig Mut zur Farbe, welche in erster Linie über die Textilien, den Teppich und die Wandfarbe hineingebracht werden konnte. Herausfordernd war, alles mit dem bestehenden Stil in Einklang zu bringen, ohne dass der Wohnbereich zu gestylt wirkt."

Da nicht jeder einen Profi an seiner Seite hat, rät die Interior-Expertin: "die Vorabrecherche in Wohnzeitschriften, Blogs oder auch mal im Möbelhaus nebenan."

Das Umstyling mit Eva Brenner gibt es in der aktuellen Ausgabe COUCH (11/2023), ab heute im Handel erhältlich. Weitere Fragen und Antworten findet man ebenfalls ab sofort auf dem COUCH-Instagram-Account (https://www.instagram.com/couch_magazin).

