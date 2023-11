Unterföhrin (ots) - 21. November 2023. "Promi Big Brother" 2023 startet mit (k)einem Knall: Hervorragende 5,54 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) schalten die erste Folge der neuen Staffel am Montag in SAT.1 ein - und werden Zeuge, wie Peter Klein seine Noch-Ehefrau Iris beim überraschenden Zusammentreffen nach der medienwirksamen Trennung live im deutschen TV ignoriert. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59. J) punktet die Show mit sehr guten 12,2 Prozent Marktanteil - eine klare Steigerung zum Vorjahr.

Dieser Übergang klappt perfekt: Im Anschluss an "Promi Big Brother" sehen sehr gute 12,4 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen bei Melissa Khalaj und Jochen Bendel in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" die erste Nachbesprechung der Geschehnisse aus dem Haus.

Das passiert in der Live-Show am Montag" Hallo, mein Name ist Klein." - Es ist DAS Wiedersehen im deutschen Reality-TV: Iris Klein zieht nach acht Monaten Funkstille live in SAT.1 zu ihrem Noch-Ehemann Peter in den "Promi Big Brother"-Container. Dieser weiß bis dahin noch nichts. Ein Handschlag zur Begrüßung, danach herrscht eisernes Schweigen zwischen den Eheleuten. Seinen Mitbewohner:innen erklärt Peter: "Ich hatte natürlich gehofft, dass es nicht so ist, logisch. Aber jetzt ist es so und ich bin ruhig. Ich bin ein erwachsener Mensch." Big Brother verdonnert die verstrittenen Eheleute direkt zum gemeinsamen Shoppingtrip: Von möglichen 39,95 Euro geben die Kleins 38,72 Euro unter anderem für Nudeln, Ketchup, Toast, Schinken und Prosecco aus. Wie gewonnen, so zerronnen: Nach einem verlorenen Spiel müssen die Bewohner:innen ihre Einkäufe zurückgeben. Ein weiterer Tag mit Haferschleim steht bevor. Für Reality-Star und Influencerin Paulina Ljubas kann "Promi Big Brother" schon bald zu Ende sein: Sie erhält bei der Nominierung durch ihre Mitbewohner:innen die meisten Stimmen und steht auf der Exitliste.

Informationen und Fotomaterial zur Show, den Bewohner:innen, zum Haus und zu den Moderator:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.

"Promi Big Brother" - heute, um 20:15 Uhr und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn Hashtag zur Show: #PromiBB

Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment | Business Intelligence Erstellt: 21.11.2023 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Pressekontakt:Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone:+49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154 email: kevin.koerber@seven.one /katrin.dietz@seven.one

Photo Producing & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

SAT.1 Ein Unternehmen der Seven One Entertainment Group Gmb

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH