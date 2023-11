Düsseldorf (ots) - ALD Automotive und LeasePlan können kurz nach der Bekanntgabe ihres neuen Markennamens Ayvens einen Meilenstein bekannt geben: Über eine halbe Million Elektrofahrzeuge des führenden globalen Akteurs im Bereich der nachhaltigen Mobilität sind mittlerweile auf den Straßen unterwegs. Damit betreut Ayvens die größte markenunabhängige Elektrofahrzeugflotte der Welt. Zum Erfolg beigetragen haben ALD Automotive und LeasePlan in Deutschland mit knapp 69.000 gewerblich und privat genutzten Fahrzeugen. Das entspricht einem Anteil von etwa 14 Prozent.

Karsten Rösel, Geschäftsführer von ALD Automotive und LeasePlan in Deutschland: "Mit weltweit mehr als einer halben Million Elektrofahrzeugen wurde ein toller Meilenstein erreicht und wir haben in Deutschland einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen. Die deutsche Zahl beweist unser Engagement, die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrem Weg zur Elektrifizierung - vom Ausarbeiten einer passenden Strategie bis hin zur Kontrolle der Gesamtbetriebskosten und des CO2-Fußabdrucks. Wir haben das Know-how aus der Verwaltung von weltweit 3,4 Millionen Kunden-Fahrzeugen und wir haben erfahrene Teams, die den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen, um neben ihren wirtschaftlichen Zielen auch gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Wie Ayvens in den Geschäftsergebnissen bekannt gegeben hat, liegt der Anteil der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen in den ersten neun Monaten 2023 bei 34 %. Im 3. Quartal 2023 beträgt der Anteil 37 %. In Deutschland kommt ALD Automotive im 3. Quartal auf einen Anteil der Elektrofahrzeug-Neuzulassungen in der finanzierten Flotte von 55 % und LeasePlan Deutschland erreicht 37 %.

ALD Automotive und LeasePlan haben international Ende 2022 gemeinsam eine Flotte von 380.000 Elektrofahrzeugen betreut. Bis heute ist diese Zahl auf über 500.000 gewachsen, wobei rein elektrische Fahrzeuge den Großteil der gesamten Elektroflotte ausmachen. Rösel: "Dieser signifikante Zuwachs veranschaulicht, wie effektiv unser Geschäftsmodell insbesondere bei der Einführung von E-Fahrzeugen in Unternehmensflotten ist. Aufbauend auf einem soliden Fundament und dem langjährigen Erbe zweier führender Leasingunternehmen hat Ayvens das Ziel, ein weltweit führender Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität zu werden. In Deutschland planen wir, die neue Marke im Laufe des Jahres 2024 einzuführen."

Um die Energiewende weiter zu beschleunigen, hat Ayvens im Rahmen seines 3-Jahres-Strategieplans "PowerUP 2026" neue Elektromobilitäts-Ziele angekündigt. So soll der Anteil von Elektrofahrzeugen bei den Neuzulassungen bis 2026 bei 50 % liegen, davon 40 % mit rein elektrischem Antrieb und 10 % Plug-in-Hybride. Das entspricht einem geplanten Zuwachs von 28 % gegenüber 2022. Der steigende Anteil an reinen Elektrofahrzeugen wird die CO2-Emissionen der Kundenflotte bis 2026 auf durchschnittlich weniger als 90 g/km senken (gegenüber 112 g im Jahr 2022).

- Elektrofahrzeuge: Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), Plug-in-Hybride (PHEV), Elektrofahrzeuge mit Kraftstoffzellen (FCEV) - Basis: finanzierte Flotte - Zulassungen: Prozentualer Anteil der Elektrofahrzeuge an den Fahrzeugauslieferungen/-zulassungen in Q3 2023 - Elektrofahrzeug-Bestand: bis Ende Q3 2023

Über ALD Automotive I LeasePlan in Deutschland:

Am 16. Oktober haben ALD Automotive und LeasePlan ihren neuen Markennamen Ayvens bekannt gegeben. In Deutschland wird diese neue Marke im Laufe des Jahres 2024 eingeführt. Bis dahin werden beide Unternehmen weiterhin unter ihren bekannten Namen ALD Automotive und LeasePlan auftreten.

ALD Automotive und LeasePlan blicken in Deutschland auf über 50 Jahre Erfahrung zurück. Die ALD Autoleasing D GmbH gehört in ihren Produktsegmenten zu den Marktführern der herstellerunabhängigen Mobilitätsdienstleister für private und gewerbliche Kunden. Die LeasePlan Deutschland GmbH ist einer der führenden Spezialisten für Autoleasing und -Fuhrparkmanagement von ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeugen. Das Angebotsspektrum beider Unternehmen umfasst Full-Service-Leasing, Flex- und Mietwagen-Services sowie vollumfängliche Fuhrparkmanagement-Lösungen. ALD Automotive | LeasePlan verwaltet mit 1.130 Mitarbeitern über 340.000 Fahrzeuge in Deutschland.

Weitere Informationen: www.aldautomotive.de und www.leaseplan.de

Über Ayvens:

Ayvens ist ein führender globaler Akteur im Bereich nachhaltige Mobilität, welcher Multi-Mobilitätslösungen, flexible Auto-Abo-Services, Full-Service-Leasing und Flottenmanagement für Privatpersonen, Freiberufler, KMU und Großunternehmen anbietet. Mit 15.700 Mitarbeitern in 44 Ländern, 3,4 Millionen Fahrzeugen und der weltgrößten Multibrand-Elektroflotte nutzt Ayvens seine einzigartige Position, um den Weg zur Net-Zero-Emission zu ebnen und die digitale Transformation des Mobilitätssektors voranzutreiben.

Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Die Société Générale ist Mehrheitsaktionärin von Ayvens.

Weitere Informationen: www.ayvens.com

