Dortmund (ots) - Im aktuellen CHE-Hochschulranking für Masterstudiengänge wird die International School of Management (ISM) an allen sieben Campi sehr positiv beurteilt. In allen zehn Kategorien erreicht die ISM vier von fünf Sternen. Bei sechs von zehn Kriterien liegt die private Wirtschaftshochschule bei den Mittelwerten über den Angaben, die für alle Hochschulen ermittelt wurden. Besonderes Lob gab es zum Beispiel für die Unterstützung bei Auslandsaufenthalten, Lehrangeboten und für den sehr guten Kontakt zur Berufspraxis.

Wer in Deutschland ein Masterstudium wählen will, kann unter mehr als 10.000 Studiengängen wählen. Das CHE Masterranking will Bachelorabsolventinnen und -absolventen helfen, sich dabei zu orientieren. Es wurden rund 11.000 Masterstudierende bundesweit befragt. Dabei haben die ISM Studierenden an allen sieben Campi ihre Hochschule mit Spitzennoten bewertet.

Es gab bis zu 15 unterschiedliche Kriterien. Die ISM wird für die allgemeine Studiensituation gelobt. In die Spitzenposition kommt sie auch nach den Bewertungen für die Unterstützung im Studium sowie für die Orientierung an der Forschung und Praxis.

An allen Standorten, d. h. Berlin, Dortmund, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, liegt die ISM sogar über dem Durchschnitt in Bezug auf Bewertungen bei den Kriterien Lehrangebot, Betreuung durch Lehrende, Unterstützung für Auslandsaufenthalte und die Gestaltung des Übergangs zum Masterstudium.

Zu diesem Ergebnis sagte ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt: "Kontinuität und stetige Weiterentwicklung nach neuesten Erkenntnissen und Methoden sind unser Daueranspruch - seit über drei Jahrzehnten. Zusammen mit allen, die daran an der ISM Anteil haben, freuen wir uns, dass dies so auch in den Befragungen zum Ausdruck kommt und unsere Studierenden sich zufrieden äußern."

Die Ergebnisse des neuen CHE-Masterrankings sind ab sofort auf ZEIT ONLINE unter https://www.heystudium.de/masterranking kostenlos einzusehen und auszugsweise auch in der aktuellen Ausgabe von ZEIT CAMPUS.

