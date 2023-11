Hannover (ots) - Sprecher*innen des Beteiligungsforum zum Rücktritt von Annette Kurschus als Ratsvorsitzende

Wir, die Sprecher*innen der Betroffenenvertretung und der kirchlichen Beauftragten des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt der EKD nehmen den Rücktritt von Frau Dr. h.c. Annette Kurschus als Ratsvorsitzende der EKD und als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Respekt zur Kenntnis und danken für Ihre persönliche Unterstützung des Beteiligungsforums.

Ihre Entscheidung, auf die Ämter zu verzichten, schützt unsere Arbeit vor weiteren Belastungen. Auch dafür sind wir dankbar. Die Rücktritte können ebenso den weiteren Prozess der Aufklärung - auch bzgl. der Vorwürfe gegen ihre Person - unterstützen. Es existiert nach wie vor ein Widerspruch der Darstellungen zu diesem Aspekt des Falles, der durch unabhängige Fachleute untersucht werden muss.

Der Schutz und die Unterstützung betroffener Personen müssen Priorität haben. Die Aufklärung und Ahndung der Taten in Siegen gehören, wie geschehen, in die Hände der Strafverfolgungsbehörden. Es liegt in der Verantwortung der Landeskirche für lückenlose und unabhängig durchgeführte Aufarbeitung zu sorgen. Dazu gehört auch stets die Frage des Umgangs mit der Tat durch alle beteiligten Personen. Wenn es arbeits- oder dienstrechtliche Pflichtverletzungen gab, sind entsprechende Konsequenzen zu ziehen.

Wir setzen unsere Arbeit mit großem Vertrauen in die Struktur des Beteiligungsforum in der bestehenden vertrauensvollen Art und Weise fort. Unsere Arbeit beruht auf der Selbstbindung der Organe der EKD, die die systematische Mitwirkung von Betroffenenvertreter*innen garantiert. Hieran hat sich nichts geändert.

Wir wünschen Bischöfin Kirsten Fehrs, die unserer Arbeit im Beteiligungsforum als Mitglied eng verbunden ist, viel Kraft und allen Erfolg in der schwierigen Aufgabe als kommissarische Ratsvorsitzende.

Hannover, 20. November 2023

Die Sprecher*innen des Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD

