Wolfenbüttel (ots) - - Bewerbungen sind noch bis 30. November 2023 möglich - Jägermeister und fabric suchen weltweit gemeinsam nach Ideen, das Nachtleben zu verbessern - Finanzielle Mittel in Höhe von 100.000 Euro werden bereitgestellt

Seit 1. September 2023 ist der Jägermeister #SAVETHENIGHT Fund 2023 zurück und steht für Bewerbungen aus aller Welt offen. Gemeinsam mit dem legendären Londoner Nachtlclub fabric sucht Jägermeister dabei nach Ideen, das Nachtleben in den Bereichen Nachhaltigkeit, Diversität und Sicherheit zu verbessern.

Noch bis zum 30. November 2023 können Projektideen über www.jagermeister.com/en/save-the-night eingereicht werden. Eine Expertenjury wählt die Gewinnerprojekte aus, die finanzielle Mittel aus einem Topf von insgesamt 100.000 Euro erhalten, um ihr Projekt mit der Unterstützung von Jägermeister auf den Weg zu bringen. Die Aufteilung des Budgets richtet sich nach dem Umfang der eingereichten Ideen.

Auch im zweiten Jahr wird der #SAVETHENIGHT Fund von einer hochkarätigen Jury unterstützt. Mit dabei: Jorge Nieto, Creative Director des Londoner Nightclubs fabric, die britische Radiomoderatorin Jamz Supernova, der Künstlermanager und DJ Elijah, DJane und Journalistin Jaguar und die Grammy-nominierte Autorin, Produzentin, DJane und Radiomoderatorin Jayda G.

Der #SAVETHENIGHT Fund wurde von Jägermeister 2022 ins Leben gerufen, um die Nightlife-Szene weltweit wiederzubeleben. Sie ist für zahlreiche Menschen weltweit nicht nur Freiraum, sondern ein besonderer Zufluchtsort. Jägermeister als Marke, die im Nachtleben zuhause ist, setzt sich dafür ein, das Nachtleben zu schützen und weiterzuentwickeln, damit auch zukünftige Generationen beste Nächte erleben können und das Nachtleben weiterhin aufblühen kann.

Mit #SAVETHENIGHT soll auch das Bewusstsein für die Themen Inklusion, Sicherheit und Vielfalt während und nach einer Partynacht geschärft werden. Den Teilnehmern steht es frei, diese Themen bei der Einreichung ihrer Ideen zu berücksichtigen. Ideen können unter www.jagermeister.com/en/save-the-night eingereicht werden.

Die Gewinnerprojekte werden 2024 realisiert.

Über Jägermeister

Der heute international bekannteste Premium-Kräuterlikör wurde 1935 von Curt Mast auf den Markt gebracht. Das Rezept aus 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln ist bis heute unverändert. Traditionell wird Jägermeister ausschließlich in der norddeutschen Kleinstadt Wolfenbüttel hergestellt. Die Abfüllung erfolgt in den Werken in Wolfenbüttel-Linden sowie im sächsischen Kamenz. Von hier wird der Kräuterlikör in der markanten Flasche in mehr als 150 Länder exportiert. In 2022, mit einem Gesamtabsatz von 120,7 Millionen 0,7-Liter-Flaschen, ist die Marke mit dem Hirsch der verkaufsstärkste Kräuterlikör der Welt. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende.

Zum Markenportfolio gehören ab 2020 auch Teremana, die vom Hollywood-Schauspieler und Unternehmer Dwayne Johnson gegründete Tequila-Marke, und GIN SUL, die in Hamburg-Altona produziert wird.

