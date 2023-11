Köln (ots) - Achtung! Korrektur des Zitats von Inga Leschek!

Es ist offiziell! Nach dem enormen Erfolg von 2022 kehrt 'Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten' Ostern 2024 bei RTL zurück auf den Bildschirm. Spielort des großen Musik-Live-Events ist die documenta-Stadt Kassel, wo auf spektakulärer Bühne wieder die letzten Tage im Leben von Jesus Christus inszeniert und mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert werden.

Die Show aus dem geographischen Herzen Deutschlands glänzt wieder mit einem überraschenden Cast, unter anderem übernimmt dabei der deutsche Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke die Rolle des Erzählers.

2022 ist RTL mit der ersten Übertragung von 'Die Passion' ein echter Quoten- und Zuschauererfolg gelungen. 3,14 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen die spektakuläre und hochkarätig besetzte Live-Show aus Essen. Sowohl in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen als auch beim jungen Publikum (14-49 Jahre) lag die außergewöhnliche Inszenierung der Ostergeschichte mit 15,5 Prozent und 15,0 Prozent klar auf dem 1. Platz an diesem Abend. Aber nicht nur vor den Bildschirmen zog die RTL-Live-Show die Menschen in ihren Bann. Auch in den Sozialen Medien war 'Die Passion' Thema Nummer 1.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "'Die Passion' hat bei ihrer ersten Ausstrahlung aus dem Stand über 3 Millionen Fernsehzuschauer:innen überrascht und in den Bann gezogen. Auf Social Media war #DiePassion ein tagelanges Phänomen und die Frage "Was macht RTL da?" in aller Munde. Mit der Passion sind wir zweifelsfrei ins Gespräch gekommen und daran möchten wir gerne anknüpfen. Wir freuen uns zu Ostern 2024 auf dieses außergewöhnliche Live-Musik-Event im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe."

Hannes Jaenicke: "In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern. Deshalb finde ich die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen hervorragend."

2024 wird die packende Ostergeschichte nun von RTL in Kassel erzählt. Über weitere Details halten wir Sie in den kommenden Monaten auf dem Laufenden.

'Die Passion' ist eine Produktion der Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande im Auftrag von RTL. Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und HoP Christiane Hewel. Kai Sturm, RTL-Bereichsleiter Entwicklung, verantwortet das Projekt gesamtheitlich.

'Die Passion' gehört in den Niederlanden bereits seit über 13 Jahren zu den erfolgreichsten Live-TV-Events zu Ostern und begeistert Jahr für Jahr ein Millionen Publikum. In Deutschland wird "Die Passion" von PassionStory Media gGmbH unterstützt.

