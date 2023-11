Gifhorn (ots) - "Herzlichen Dank für so viel Power und Klarheit." "So viele glückliche Menschen." "Es war magisch und hat riesig Spaß gemacht." "Unfassbar das Wochenende." Überglücklich waren die Teilnehmer, die nach drei Tagen Power und Einsicht ihr Fazit zu Steffi Christians "Klarheitsturbo" in die Welt hinaus riefen. Das neue Erfolgsformat von Lifecoach Steffi Christian zog vom 3. bis 5. November 2023 111 Gäste direkt nach Blaubeuren bei Ulm, 70 weitere Teilnehmer verfolgten das Event im Livestream per Zoom.

"Das war ein magisches Wochenende! Drei Tage gefüllt mit Gänsehautmomenten, großartigen Personen und einzigartigen Transformationen. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen bei jedem Einzelnen, der live oder online mit dabei war, und sich mit seiner Energie eingebracht hat", sagt Steffi Christian selbst: "Wir haben ein Feuerwerk abgefackelt; ein Feuerwerk der Emotionen, Power und Transformation. Und diese funkelnde Energie hat sich auf uns alle übertragen."

Roter Faden war Klarheit in allen Lebensbereichen. Jedoch nicht als Selbstzweck, sondern mit einem Motiv: Denn Steffi Christian ist vor allem wichtig, dass die Menschen im Alltag (wieder) in Erfüllung gelangen - und ihre Handbremse lösen können. Das Ziel: glücklich zu sein und in die Leichtigkeit zu kommen.

Klarheit führt zu Macht

Steffi Christian und ihr Expertenteam zündeten an den drei Tagen eine Erkenntnisrakete nach der anderen, begleitet von inspirierenden Songs Scotty Riggins' und inklusive Live-Transformationen: Wie man Defizite in Stärken wandelt, der Mut zur Lücke und die Macht des Unterbewusstseins. Neben dem großen Ganzen drehten sich die Präsentationen auf der Bühne und die persönlichen Gespräche am abendlichen Round Table dabei auch um zutiefst praktische Dinge: Marketing & Verkauf, Social Media, organische Reichweite, authentische Sichtbarkeit oder "Wie gebe ich Webinare?" Schließlich setzte sich ein Großteil der Gäste aus Unternehmern und Selbständigen zusammen, die ihr Business skalieren wollen.

"Danke für deine Klarheit und die vielen Arten Anstupser. Du bist für mich ein ganz großes Beispiel und so ein Leuchtturm", lautete denn auch die Bilanz einer weiteren Teilnehmerin stellvertretend für alle. Und wie blickt Steffi Christian auf die drei Power-Tage zurück? "Ich bin dankbar für all die großartigen Menschen, wundervollen Begegnungen, Anregungen und die 'Gänsehaut pur'. Daher ist schon jetzt klar, dass wir den 'Klarheitsturbo' im nächsten November wieder zünden!"

