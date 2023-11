München (ots) - Aufatmen in Saarbrücken. In einem hitzigen Nachholspiel mit 9 Gelben Karten gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden holt der Fünfzehnte durch einen 1:0-Sieg 3 ganz wichtige Punkte. Dresden verliert damit erstmals seit 6 Spielen, bleibt mit 34 Punkten an der Tabellenspitze und kann diese im Topspiel gegen den punktgleichen Zweiten Regensburg am kommenden Sonntag (live und exklusiv ab 16.15 Uhr) verteidigen. Wichtig, denn Dresden hat Schulden, die durch den Aufstieg kompensiert werden sollen. "Wir reden aktuell über ein Defizit von minus 2,5 Millionen Euro für diese Saison. Wir sind aber optimistisch, dass wir das noch reduzieren. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir vor anderthalb Jahren alle gemeinsam entschieden haben, dass wir nach dem Abstieg einen 2-Jahres-Plan fahren wollen. Das soll heißen, dass wir am Ende gerne aufsteigen wollen", erklärt David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation Dresden auch gleich die sportlichen Ziele. Gegen Saarbrücken war´s zu wenig. "Wir waren nicht so giftig und gallig, wie wir das in den vergangenen Wochen vorgelebt haben. Das war kein Rückschlag. Da bin ich ganz weit weg von", meint Dresdens Stefan Kutschke. In dem intensiven Spiel war es schon etwas verwunderlich, dass es keinen Platzverweis gab. "Einer, der gerne Fußball guckt, wäre wahrscheinlich nach 60 Minuten nach Hause gegangen. Saarbrücken hat das Spiel gewonnen. Sie haben leidenschaftlich gespielt und mit Mann und Maus verteidigt", analysiert Dynamo-Trainer Markus Anfang. "Vor einer Woche gab es hier viele Pfiffe und Unzufriedenheit. Jetzt hat die Mannschaft wieder ein Spektakel geboten, sehr viel investiert und Herz gezeigt. Das ist das, was in der Mannschaft steckt und was wir auf Dauer auf den Platz bringen müssen", bilanziert Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl, der sich in der vergangenen Woche noch mit "Trainer raus"-Rufen beschäftigen musste. Den Treffer des Tages erzielte Kai Brünker, der nach 500 torlosen Minuten wieder trifft: "Das waren wir den Fans und der gesamten Stadt schuldig."

1.FC Saarbrücken - Dynamo Dresden 1:0 (Nachholspiel)

Aufatmen in Saarbrücken. Im Nachholspiel gegen Tabellenführer Dynamo Dresden holt der FCS wichtige 3 Punkte, um nicht noch weiter abzurutschen. Für Saarbrücken seit dem 6:2-Sieg gegen Bielefeld der 1. Sieg in der Liga. Dresden bleibt Tabellenführer, verliert seit 6 Liga-Spielen erstmals wieder. Saarbrücken bleibt mit 18 Punkten auf Platz 15.

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Das war ein sehr intensives Spiel für die Zuschauer. Viel Kampf, viele Duelle, viele Gelbe Karten. Der Platz hat ein bisschen was hergegeben, um Fußball zu spielen. Am Ende haben wir sehr viel investiert und wegverteidigt. Wir haben verdient gewonnen, da wir auch die klareren Möglichkeiten hatten... Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und der Reaktion der Mannschaft. Vor einer Woche gab es hier viele Pfiffe und Unzufriedenheit. Jetzt hat die Mannschaft wieder ein Spektakel geboten, sehr viel investiert und Herz gezeigt. Das ist das, was in der Mannschaft steckt und was wir auf Dauer auf den Platz bringen müssen... Sie haben Herz und Charakter gezeigt. Das war ein gelungener Tag."

Kai Brünker, Siegtorschütze Saarbrücken, auf die Frage, ob er sich wundert, dass niemand vom Platz geflogen ist: "Ehrlich gesagt, ja! Das war ein harter Kampf. Trotzdem war es fair ohne großartige Ausschreitungen. Der Schiedsrichter hatte das Spiel gut unter Kontrolle. Ich bin glücklich, dass wir die 3 Punkte hiergelassen haben. Das waren wir den Fans und der gesamten Stadt schuldig... Wenn du so lange nicht gewinnst, steckt das in den Köpfen drin. Die Stimmung in der Mannschaft war trotzdem gut."

Markus Anfang, Trainer Dresden: "Es war ein sehr intensives Spiel mit sehr vielen Foulspielen. Wir hatten bis dato die wenigsten Gelben Karten, jetzt haben wir einige bekommen. Klar ist das schwer auf dem Rasen. Saarbrücken hat dann auch viel mit langen Bällen agiert. Sie haben versucht, das Spiel über Standards zu entscheiden, das haben sie auch geschafft. Das war in dem Spiel weniger Fußball. Einer, der gerne Fußball guckt, wäre wahrscheinlich nach 60 Minuten nach Hause gegangen... Saarbrücken hat das Spiel gewonnen. Sie haben leidenschaftlich gespielt und mit Mann und Maus verteidigt."

Stefan Kutschke, Dresden Kapitän: "Wir wussten, dass unser Spiel vielleicht nicht so zum Tragen kommen wird. Dass es ein Mentalitäts- und Kampfspiel werden wird, war auch klar. So kam es am Ende auch. Das Spiel wird durch einen Standard entschieden... Der Boden war nicht schuld. Die andere Mannschaft muss da auch drauf spielen... Wir waren nicht so giftig und gallig, wie wir das in den vergangenen Wochen vorgelebt haben... Das war kein Rückschlag. Da bin ich ganz weit weg von."

Patrick Schmidt, Saarbrücken, brach sich gegen Unterhaching das Schied- und Wadenbein, sprach in der Pause über seine Verletzung: "Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Abgesehen von der Verletzung ist alles gut. Ich denke, mental habe ich es verarbeitet. Jetzt blicke ich nach vorne auf mein hoffentlich baldiges Comeback."

Noch diese Saison? "Das ist immer schwierig zu sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Ich hoffe, dass ich ihn 2 Wochen die Krücken weglegen kann. Das wäre der 1. Große Schritt. Je mehr Belastung dann auf das Bein kommt desto schneller wird der Knochen wieder stabil. Dann muss man ganz ohne Stress sehen, ob das gegen Ende der Saison noch realistisch ist."

David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation Dresden, über das finanzielle Defizit der SG: "Wir reden aktuell über ein Defizit von minus 2,5 Millionen Euro für diese Saison. Wir sind aber optimistisch, dass wir das noch reduzieren. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir vor 1,5 Jahren alle gemeinsam entschieden haben, dass wir nach dem Abstieg einen 2-Jahres-Plan fahren wollen. Das soll heißen, dass wir am Ende gerne aufsteigen wollen. Das funktioniert bisher zum Glück. Das zeigt sich aber eben in den Zahlen, da wir sehr viel Geld investiert haben, um die Wahrscheinlichkeit für sportlichen Erfolg zu erhöhen."

Ein Pokerspiel mit diesem Defizit? "Das wäre es nur, wenn wir alles aufs Spiel setzen. Das tun wir nicht. Da ist ein gewisses Augenmaß mit dabei. Wir wissen auch, wo wir herkommen. Dresden hat auch andere Zeiten erlebt. Ohne Geld. Daher ist es wichtig, dass wir damit sorgsam umgehen. Wir gehen auch nur das Risiko ein, was wir uns leisten können."

