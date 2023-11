Augsburg/Bonn (ots) - Die parteilose Linken-Kandidatin fürs Europaparlament Carola Rackete möchte sich in der Umwelt- und Agrarpolitik engagieren. "Für mich ist Agrarpolitik deswegen so wichtig, weil dort Klimapolitik, Artenschutz und natürlich soziale Fragen zusammenkommen", sagt die Aktivistin im phoenix-Interview auf dem Parteitag der Linken in Augsburg. Konkret fordert sie, die Flächenprämien der Agrarsubventionen abzuschaffen und junge Landwirte sowie Naturschutzmaßnahmen zu fördern. Damit will Rackete auch die Linke im ländlichen Raum stärker positionieren.

Die Erneuerung der Linken auf dem Parteitag in Augsburg begrüßt Rackete ausdrücklich und sieht einen positiven Ausblick für die Partei: "Die Chancen sind so gut wie nie" und begründet ihr Engagement "Wir brauchen die Linke ganz klar links der Grünen und der SPD", so die Aktivistin. Für ihre eigene Kanditatur zum Europaparlament bekomme sie insbesondere in den sozialen Medien "sehr positive Rückmeldungen." Bei einer erfolgreichen Wahl wolle sie auch die "Stimmen der Zivilgesellschaft" im Europaparlament abbilden, erklärte Rackete bei phoenix.

