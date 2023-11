Augsburg/Bonn (ots) - Augsburg/Bonn, 18. November 2023 Die Bundestagsvizepräsident Petra Pau und Linken Bundestagsabgeordnete begrüßt auf dem Parteitag der Linken in Augsburg den Neustart ihrer Partei. "Ich fordere seit längerem, dass die Linke in die Phase einer dritten Erneuerung eintreten muss", sagte sie im phoenix-Interview. Sie appelliert an ihre Partei Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu finden. So sei die "Klimafrage die größte soziale Frage und Herausforderung überhaupt". Die Linke müsse deswegen zeigen, wie sie die Welt sozial gerechter machen will.

Rücktrittsforderungen an sie als Bundestagsvizepräsident wegen des Verlusts des Fraktionsstatus ihrer Partei wies Pau deutlich zurück: "Ich bin nicht die Bundestagsvizepräsidentin für die Linke." Die habe sie zwar vorgeschlagen, aber die Mehrheit der Abgeordneten des Bundestages hätte sie gewählt. "Ich habe vor, meine Aufgabe weiter zu erfüllen", so Pau bei phoenix. Die verbleibenden 28 Abgeordneten der Linken im Bundestag rief sie zur Geschlossenheit auf, damit die Linke möglichst bald als parlamentarische Gruppe anerkannt werde. Nur so könnten sie "aus dem Bundestag heraus, möglichst viele Menschen für unsere Demokratie und die Antworten der Linken gewinnen."

Das ganze Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/lgV

