Augsburg/Bonn, (ots) - Augsburg/Bonn, 18. November 2023 Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, befürchtet auf dem Parteitag der Linken in Augsburg einen Rechtsruck in Europa. "Meine Sorge ist tatsächlich die Europawahl und zwar weniger für meine Partei, als dass rechtsnationale Populisten die Mehrheit im Europaparlament übernehmen", sagte er im phoenix-Interview. Deswegen beunruhige ihn, dass man in Deutschland nicht wahrnehme, "wie wichtig das Europaparlament für Entscheidungen für uns ist".

Mit Blick auf den Parteitag der Linken sagte Ramelow: "Ich bin froh, dass meine Bundespartei gerade dabei ist, sich neu aufzustellen." Denn es brauche eine starke Linke, um zu verhindern, "dass unser ganzes europäisches System anfängt, sehr stark nach rechts zu gehen". Die rechten Bestrebungen gegen die EU, bezeichnet Ramelow auch als einen "Schlag ins Gesicht unserer Wirtschaft". Denn die Unternehmen profitierten auch von den Märkten, die Europa ihnen ermögliche. Die Zukunft entscheide sich deshalb daran, "ob am Ende Rassismus die Oberhand bekommt oder ob Vielfalt der Weg ist". Ramelow zeigt sich zuversichtlich hinsichtlich der Einsicht der Unternehmer , die anfangen laut darüber zu reden, wie viele Nationen in ihrem Betrieb arbeiten und "wie vielfältig unsere Gesellschaft ist".

