Augsburg/Bonn (ots) - Augsburg/Bonn, 17. November 2023 - Neben der innerparteilichen Neuausrichtung steht für "Die Linke" bei ihrem dreitätigen Parteitag in Augsburg die Europawahl im Vordergrund. Die Partei will dort mit einem scharfen europapolitischen Profil antreten, so die Ko-Parteivorsitzende Janine Wissler. Teil des Kandidaten-Teams ist die parteilose Aktivistin und Seenot-Retterin Carola Rackete, die 2019 als Kapitänin der "Sea Watch 3" im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge verbotener maßen in Lampedusa an Land gebracht und durch ihre Verhaftung in Italien große Popularität erlangt hat. "Sie passt zu uns, weil sie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sehr gut zusammen bringt", begründet Wissler diesen Personalvorschlag gegenüber phoenix.

Die Linke müsse nun Antworten auf den sozial-ökologischen Umbau, die Veränderung im Arbeitsleben und vor allem auf den Rechtsruck in der Gesellschaft geben. "Im Moment sind wir die einzige Partei, die das Asylrecht verteidigt und es nicht weiter aushöhlen will. Das populistische Gerede, das wir gerade erleben, vergiftet die Stimmung, ändert aber gar nichts an den Problemen. Das sind Herausforderungen, die wir als Linke haben", so Wissler weiter bei phoenix.

