Köln (ots) - Trotz weltweiter Krisen und Kriege haben die Zuschauer:innen und Partner des RTL-Spendenmarathon größte Solidarität und Zusammenhalt gezeigt. 20.133.760 Millionen Euro sind bei der 28. Ausgabe der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen zusammengekommen. "Gerade in diesen Zeiten danke ich jeder Spenderin und jedem Spender, die den RTL-Spendenmarathon unterstützt haben, ganz besonders. Immer mehr Familien in Deutschland haben mit großen Sorgen und Nöten zu kämpfen. Da ist es nicht selbstverständlich, sich noch für andere einzusetzen. Solidarität und soziale Verantwortung sind ein integraler Bestandteil der RTL-Unternehmenskultur. Wir sorgen dafür, dass jeder gespendete Euro bei den bedürftigen Kindern ankommt - und das ohne einen Cent Abzug", so Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."

"Jetzt können wir so vielen Kindern in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig helfen!"

"Es war ein RTL-Spendenmarathon mit vielen Gänsehautmomenten. Gemeinsam sind wir stark - das haben wir in den letzten 24 Stunden zusammen mit unseren Zuschauer:innen und Partnern gezeigt. Dieses Spendenergebnis macht mich sehr glücklich, denn jetzt können wir so vielen Kindern in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig helfen", so Wolfram Kons nach mehr als 24 Stunden auf Sendung. "Ich sage von ganzem Herzen DANKE und verspreche, dass wir das ganze Jahr über genaustens zeigen werden, wohin jeder gespendete Euro geht." Erfahrungsgemäß wird sich die Spendensumme aufgrund noch ausstehender Zahlungseingänge in den kommen Tagen noch erhöhen.

"24h- American Football-Challenge": Weltrekord für Joey Kelly und seine Firmenteams

Sie haben es geschafft! 4.454 Kilometer, statt der benötigten 4.000, wurden auf dem Football-Parcours zurückgelegt. Nach 24 Stunden hat sich Joey Kelly, gemeinsam mit 17 Firmenteams, den Weltrekord für die weiteste Staffel-Laufstrecke beim Football-Parcours (24 Std., Team)" - zertifiziert vom REKORD INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) - gesichert.

