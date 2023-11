Magdeburg (ots) - Steigende Strom- und Heizkosten, undurchsichtige neue Gesetze und die Abhängigkeit von anderen Ländern und Instanzen - all das bringt Hausbesitzer dazu, sich nach Alternativen zur Stromgewinnung umzusehen. Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind Photovoltaikanlagen. Als Geschäftsführer der Solar Volt GmbH hat es sich Alexander Lösecke zur Aufgabe gemacht, die Hausbesitzer bei der Anschaffung und Installation zu unterstützen. Wie seine Kunden im Raum Magdeburg von seiner Beratung und seinem Fachwissen profitieren können, erfahren Sie hier.

Sonne gegen Geld: Ein verlockendes Angebot, das viele Hausbesitzer sich in Deutschland zunutze machen wollen. Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und auch weiterhin präsent - nicht zuletzt aufgrund der Energiewende, die auf Deutschland zurollt. Schließlich benötigt eine Wärmepumpe, die aller Voraussicht nach in Zukunft obligatorisch in jedem Haus eingebaut werden soll, eine große Menge an Strom - Zeit, sich nach Stromsparmöglichkeiten umzusehen. Zudem haben viele Hausbesitzer nach den Krisen und Katastrophen der letzten Jahre den Wunsch, unabhängig zu werden und die Umwelt zu entlasten. Doch die Sorge vor einer Investition, die sich nicht auszahlt, ist groß. "Viele wissen nicht, mit welchen Kosten sie rechnen müssen, welches Modell für sie infrage kommt und ob sie überhaupt von einer Solaranlage profitieren können. Da kann man so viel im Internet recherchieren, wie man will - letztlich kann solche Fragen nur ein Experte beantworten", erklärt Alexander Lösecke, Geschäftsführer der Solar Volt GmbH.

"Wir stehen unseren Kunden als Experten zur Verfügung und begleiten von der Erstberatung bis hin zur Installation der Photovoltaikanlage", erklärt der Unternehmer. Als junges Team sind sie immer up to date mit den neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Branche, sodass sie ihre Kunden bestmöglich beraten können. "Unsere Kunden im Raum Magdeburg schätzen uns neben unserem Fachwissen auch aufgrund unseres tollen Service", verrät Alexander Lösecke. "Für unsere Kunden gehen wir immer die Extrameile und stehen ihnen bei Problemen telefonisch den ganzen Tag über zur Verfügung." Zudem arbeitet das Team der Solar Volt GmbH hauptsächlich digital: Neben der Möglichkeit, online Termine zu vereinbaren, kann zudem per App eingesehen werden, wie viel Strom tatsächlich mit der Solaranlage produziert wird. Das macht die Zusammenarbeit mit den Experten einfach und angenehm.

Solar Volt GmbH: Die Standortanalyse als Schlüssel zum Erfolg

Bevor Alexander Lösecke seinen Kunden eine Photovoltaikanlage empfiehlt, findet zuerst eine Standortanalyse statt. "Ob sich eine Solaranlage für ein Haus lohnt, hängt stark vom Wohnort ab", erklärt der Geschäftsführer. "Hier in Magdeburg ist unsere Lage eigentlich ziemlich gut. Doch anderswo können starke Schneefälle die Leistung der Anlage beeinträchtigen." Deshalb erstellt er für alle seine Kunden eine Windschneelastberechnung, um sie über die möglichen Hindernisse und Risiken zu informieren. "Wir halten alles transparent und überlegen mit unseren Kunden gemeinsam, ob sie in eine Photovoltaikanlage investieren sollten", meint der Experte.

Wenn der Auftrag erteilt wurde, geht es an die Auswahl eines geeigneten Herstellers. "Hier gehen wir natürlich auf die Kundenwünsche ein, empfehlen jedoch deutsche Hersteller", erklärt Alexander Lösecke. "Neben der zweijährigen Gewährleistung bringen die Anlagen meist eine Herstellergarantie von 25 Jahren mit, sodass sich Hausbesitzer um mögliche Probleme nicht sorgen müssen." Außerdem benötigen Photovoltaikanlagen wenig Wartung, sodass auch in diesem Bereich keine hohen Kosten entstehen. "In der Regel können wir die Anlage innerhalb von zwei bis drei Monaten installieren", meint der Unternehmer. "In dieser Zeit übernehmen wir natürlich von der Installation bis hin zur Kommunikation mit dem Netzbetreiber alles für unsere Kunden. Am Ende stehen sie vor einer funktionierenden Solaranlage, die sie sofort in Betrieb nehmen können."

Alexander Lösecke: Sein Weg als junger Erfolgsunternehmer

Alexander Lösecke ist als PV-Experte schon seit einiger Zeit in der Energiebranche unterwegs. Zusammen mit einem erfahrenen Kollegen ist er Ende 2022 schließlich in den Verkauf von Photovoltaikanlagen eingestiegen und hat sich auf Magdeburg und Umgebung spezialisiert. Seine Kunden profitieren vor allem von seinen zahlreichen Experten-Kontakten in der Baubranche, sodass er bereits über eine mögliche Expansion der Solar Volt GmbH nachdenkt.

"Derzeit agieren wir lediglich regional. Schließlich ist das Potenzial hier riesig, da viele Hausbesitzer noch keine Berührungspunkte mit Solaranlagen hatten. Unser erstes Ziel ist es, der stärkste Ansprechpartner für PV-Anlagen in Magdeburg zu werden - und anschließend deutschlandweit zu expandieren", erklärt der Experte. "Doch bis dahin ist noch Zeit: Jetzt gilt es erst einmal, die Hausbesitzer vor Ort in die Zukunft zu führen."

Sie möchten in eine Solaranlage investieren und bis zu 70 Prozent Ihrer Stromkosten einsparen? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Lösecke (https://solar-volt.de/) und vereinbaren Sie eine kostenlose Erstberatung!

