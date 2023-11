Dänischenhagen (ots) - In einem zunehmend komplexen Immobilienmarkt rückt eine spezielle Art von Immobilien vermehrt in den Fokus vieler Investoren und Kapitalanleger: die sogenannten Off-Market-Immobilien. Jedoch gestaltet sich die Suche nach diesen nicht öffentlich beworbenen Immobilien oft so herausfordernd wie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen, weiß André Sonntag, der Gründer und Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH. Als Immobilienexperte bietet er Anlegern interessante Möglichkeiten für Investments. Warum Off-Market-Immobilien eine so spannende Investitionsmöglichkeit sind, erfahren Sie im Folgenden.

Ob Makler, Zeitungsinserate oder Immobilienportale: Bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie als Kapitalanlage gibt es verschiedene Wege. Dabei stehen Anlegern zahlreiche einschlägige Plattformen zur Verfügung, die den sogenannten On-Market abbilden - einen Immobilienmarkt also, der für jeden Interessenten offen und zugänglich ist. "Die große Auswahl auf dem On-Market mag auf den ersten Blick verlockend erscheinen", erklärt André Sonntag, Gründer und Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH. "Allerdings kann sie die Suche nach einer geeigneten Immobilie auch erschweren. Es kann ermüdend sein, unzählige Angebote zu sichten und nicht selten fehlen wichtige Informationen. Unter diesen Umständen fällt es schwer, zielgerichtet nach dem passenden Objekt zu suchen."

"Daneben gibt es die sogenannten Off-Market-Immobilien, die in Zeiten steigender Immobilienpreise unter Kapitalanlegern heiß begehrt sind", fährt der Immobilienexperte fort. "Kein Wunder, denn sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die beim Kauf auf dem öffentlichen Markt nicht verfügbar sind." Genau auf diesen Off-Market hat sich die BestRendite-Invest GmbH spezialisiert: Das Unternehmen konzentriert sich auf den Kauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, die nicht über die klassischen Wege angeboten werden. Diese Objekte gelangen nicht offiziell auf den Markt, sondern werden über ein eigenes Netzwerk gehandelt, das sich aus Investoren, Kapitalanlegern, Privatpersonen, Notaren, Rechtsanwälten und Banken zusammensetzt. Zusätzlich zu seiner Expertise legt André Sonntag großen Wert auf die Projektentwicklung. Mit der BestRendite-Invest GmbH verfolgt er das Ziel, Menschen zu einem passiven Einkommen zu verhelfen.

André Sonntag über die Vorzüge von Off-Market-Immobilien

Für Anleger kann die Wahl zwischen On-Market- und Off-Market-Immobilien erhebliche Auswirkungen auf den Erfolg ihrer Investition haben. So zieht der On-Market oft viele Interessenten an, was zu einem hohen Wettbewerb in der Käuferschaft führt. Höhere Preise für Käufer können die Folge sein. Zudem herrscht oft Zeitdruck, da schnelle Entscheidungen gefordert sind. Der Verhandlungsspielraum ist begrenzt. Provisionen, Marketingkosten und Maklergebühren können den Preis weiter nach oben treiben. Darüber hinaus sind die Angebote oft unzureichend vorbereitet.

Im Vergleich dazu bietet die Investition in Off-Market-Immobilien eine Fülle von Vorteilen, die beim Kauf auf dem öffentlichen Markt nicht verfügbar sind. Da Off-Market-Immobilien nicht öffentlich in den herkömmlichen Verkaufsportalen verfügbar sind, ist der Käuferkreis in der Regel kleiner, was zu weniger Druck und Wettbewerb führt. Käufer haben mehr Zeit, den Verkaufsprozess entspannt zu durchlaufen. Darüber hinaus bieten Off-Market-Transaktionen oft mehr Flexibilität bei den Verhandlungen, was zu besseren Deals führen kann. Darüber hinaus entfallen auch Maklergebühren und Markteintrittsbarrieren. Zudem ermöglicht der direkte Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer insgesamt reibungslosere Abläufe. "Ein wesentlicher Vorteil von Off-Market-Immobilien sind die Verhandlungsvorteile, die sich aus den persönlichen Beziehungen ergeben", sagt André Sonntag. "Investoren und Kapitalanleger sind oft dazu in der Lage, einzigartige Möglichkeiten zu erkunden - so zum Beispiel die gemeinsame Abwicklung von Projekten."

So finden Kapitalanleger Off-Market-Immobilien

Die Frage, wie man Off-Market-Immobilien findet, beschäftigt viele Kapitalanleger und Investoren. Eine Möglichkeit besteht darin, selbst auf Akquise zu gehen. Dieser Ansatz erfordert jedoch viel Zeit und fundierte Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Lage und Beschaffenheit von Immobilien. Es ist notwendig, Vertriebsfähigkeiten aufzubauen und Beziehungen zu pflegen, um Akteuren im Off-Market-Bereich zu zeigen, dass man ein ernsthafter Käufer ist. Das kann zeitaufwendig und kostenintensiv sein.

Alternativ haben Anleger die Möglichkeit, Off-Market-Immobilien direkt vom Hersteller zu erwerben. Diese Immobilien befinden sich oft in geprüften und attraktiven Lagen. Zudem handelt es sich meist um optimal geplante Neubauten oder Sanierungsprojekte. Der Käufer benötigt folglich keine umfassende Erfahrung im Immobilienmarkt. Zudem ist der Zeitaufwand geringer, da die notwendigen Schritte bereits durchgeführt wurden. Bei der BestRendite-Invest GmbH zum Beispiel werden alle Immobilien ohne Bankenbeteiligung erworben, was nicht nur schnellere Kaufzusagen ermöglicht, sondern auch positive Auswirkungen auf die Verkaufspreise hat. An jedem Projekt beteiligt sich die BestRendite-Invest GmbH selbst zu mindestens 20 Prozent, um zu zeigen, dass sie von der Qualität ihrer Auswahl überzeugt ist. Zudem ist auf diese Art und Weise eine reibungslose Fertigstellung der Immobilienprojekte gewährleistet. Anleger sind durch einen Eintrag im Grundbuch sehr gut abgesichert.

André Sonntag über die Vorteile seiner Dienstleistung

Und auch sonst unterstützt die BestRendite-Invest GmbH Investoren und Kapitalanleger intensiv bei der Entscheidung für ihre Immobilienprojekte. Jedes Objekt wird sorgfältig auf seine Lage und Beschaffenheit hin überprüft. Zudem gibt das Unternehmen eine Prognose ab, welchen Gewinn die Immobilie voraussichtlich erzielen wird. Diese Gewinngarantie für ein Jahr bietet dem Käufer ein hohes Maß an Sicherheit. Sollte die Prognose nicht erfüllt werden, übernimmt die BestRendite-Invest GmbH die Differenz. Das Unternehmen legt Wert auf langfristige Partnerschaften und strebt eine nachhaltige Zusammenarbeit an, anstatt lediglich auf schnelle Geschäfte abzuzielen.

"Immobilien sind und bleiben eine bewährte Grundlage für den langfristigen Vermögensaufbau", sagt André Sonntag. "Mit unserer Dienstleistung ermöglichen wir es Kapitalanlegern nicht nur, ihr Vermögen aufzubauen, sondern schaffen auch dringend benötigten Wohnraum, um unseren Teil zur Lösung einer gesellschaftlich wichtigen Aufgabe beizutragen."

Sie möchten trotz steigender Zinsen mit Immobilien Vermögen aufbauen? Melden Sie sich jetzt bei André Sonntag (https://bestrendite-invest.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

Pressekontakt:

BestRendite-Invest GmbH Vertreten durch: André Sonntag E-Mail: kontakt@bestrendite-invest.de Webseite: https://bestrendite-invest.de/

Original-Content von: BestRendite-Invest GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH