München (ots) - - Octopus Energy Germany feiert dreijähriges Jubiläum - Einführung von variablen Tarifen, Smart Meter im Fokus, kostenlose Ladeoptimierung durch Intelligent Octopus und mit Octopus Energy Services ein neuer Geschäftszweig - Bestwerte in der Kundenzufriedenheit und das Ziel von 1 Million Kund*innen fest im Blick

Vor drei Jahren ging der britische Ökostrom- und Gasanbieter Octopus Energy als Octopus Energy Germany an den Mark. Das Ziel, den Energiemarkt zu revolutionieren und den Verbrauchern günstigen Ökostrom und Gas sowie innovative Tarife, Vertragsfreiheit und einen beispiellosen Kundenservice zu bieten, haben die Mitarbeiter*innen in München, Erding, Berlin und Mahlow fest im Blick. Zudem strebt das Unternehmen hierzulande eine Million Kundinnen und Kunden an.

"Drei Jahre Octopus Energy vergingen wie im Flug und wir sind stolz, dass wir heute schon 200.000 Kund*innen dabei helfen, Geld zu sparen. Genau dafür haben wir vor kurzem auch neue smarte Tarife gelauncht: Mit Intelligent Octopus belohnen wir zum Beispiel unsere Kund*innen mit E-Autos, wenn wir ihre Ladevorgänge optimieren dürfen. Damit solche intelligenten Tarife in Zukunft in allen Haushalten ankommen, steht auch der flächendeckende Rollout von Smart Metern ganz oben auf unserer Agenda. Sie sind der Schlüssel für eine Energielandschaft, die nicht nur grüner, sondern auch günstiger wird. Und genau das ist und bleibt unser Ziel: Wir sind besessen davon, das Beste für unsere Kund*innen herauszuholen - mit günstigem, intelligentem Strom und herausragendem Kundenservice", so Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany.

Intelligent Octopus

Mit Intelligent Octopus startete Octopus Energy einen kostenlosen Service für alle Kund*innen mit E-Auto. Nach Eingabe der Ladepräferenzen übernimmt Intelligent Octopus die Erstellung eines optimierten Ladeplans. Ein Service, der sich auszahlen kann: bis zu 360 Euro Gutschrift auf die Jahresrechnung sind möglich. Die Steuerung erfolgt dabei über die Octopus Energy App.

Smart Meter

Da Smart Meter als intelligente Stromzähler unerlässlich für die Energiewende sind und Verbraucher*innen nur durch diese Geräte von den Niedrigpreisphasen am Strommarkt profitieren können, hat sich Octopus Energy dazu entschieden, den Rollout von Smart Metern zu beschleunigen. So übernimmt das Unternehmen die Installationskosten und Installation der Geräte für seine Kund*innen. Smart Meter messen und kommunizieren den Stromverbrauch viertelstündlich und ermöglichen eine Abrechnung nach Tageszeiten. Dadurch kann genau verfolgt werden, wann wie viel Strom verbraucht wird.

Variable Tarife Octopus Go und Heat

Erst kürzlich startete Octopus Energy seine ersten variablen Stromtarife in Deutschland. Die Tarife Octopus Heat und Octopus Go unterteilen den Tag in verschiedene Preiszonen mit festen Preisgarantien und kombinieren so das Einsparpotenzial variabler Strompreise mit der Sicherheit eines Fixpreis-Tarifs. Octopus Heat bietet über den Tag verteilt zwei günstige Preisfenster, in denen Wärmepumpen günstig heizen. Octopus Go ist optimiert für das Laden von E-Autos über Nacht. Beide Tarife sollen es Kund*innen so einfach wie möglich machen, von den Preisunterschieden am Strommarkt zu profitieren.

Gründung von Octopus Energy Services

Eine breit angelegte Offensive startete Octopus Energy 2022 auf dem deutschen Wärmepumpenmarkt und gründete die Octopus Energy Services GmbH. Die Elektrifizierung des Heizens in Privathaushalten ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung und Energieautarkie für Deutschland. Denn das Heizen macht zusammen mit dem Verkehr etwa die Hälfte der Emissionen aus.

"Vor gut einem Jahr haben wir Gas- und Ölheizungen aktiv den Kampf angesagt und mit Octopus Energy Services einen neuen Geschäftszweig gegründet. Mit unserem Einstieg ins Wärmepumpen-Geschäft wollen wir unseren Kund*innen Zugang zu fair bepreisten Wärmepumpen samt Installation und Wartung bieten und die zukünftigen Kosten für dekarbonisiertes Heizen drastisch reduzieren. So können sie langfristig Geld sparen. Außerdem ist für uns eines klar: Wärmepumpen sollen als klimafreundliche Alternative der neue Mainstream werden und fossile Brennstoffe ablösen", betont Gierull.

Customer Love is in the air

Die Kund*innen stehen bei Octopus Energy Germany stets im Zentrum aller Bemühungen. Dies spiegelt sich neben einer TÜV-Zertifizierung auch in der überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit bei Trustpilot, einer renommierten Online-Plattform für Verbraucher-Bewertungen wider. Mit über 10.000 Bewertungen und einem beeindruckenden Rating von 4,8 von 5 möglichen Sternen übertrifft Octopus Energy Germany alle anderen Energieanbieter.

Zum Geburtstag werden auch Bestandskund*innen belohnt: Octopus Energy verlost dreimal ein Jahr gratis Strom*. Neue Kund*innen werden am Geburtstag mit 150 Euro Bonus auf ihre erste Jahresrechnung beschenkt.

Neben den neuesten Projekten von Octopus Energy komplettieren die klassischen Grünstorm- und Gastarife, der Windstromtarif Fan Club sowie die inhouse entwickelte Technologieplattform Kraken das Portfolio.

* Maximal gibt es eine Gutschrift von bis zu 1000 Euro auf die Jahresrechnung.

Über Octopus Energy

Octopus Energy wurde 2016 mit der Vision gegründet, die Energiewende weltweit mithilfe von Technologie zu beschleunigen und schnellstmöglich einen großen, grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Der mehrfach ausgezeichnete Anbieter erneuerbarer Energien und EnerTech-Player ist das am schnellsten wachsende Privatunternehmen Großbritanniens und versorgt mittlerweile mehr als fünf Millionen Kunden weltweit. Die Octopus Energy Group hat eine Bewertung von 5 Milliarden Euro. Im Zentrum des Erfolgs steht Kraken, eine inhouse entwickelte Technologieplattform, die mithilfe von künstlicher Intelligenz einen Großteil der Energieversorgungskette automatisiert und damit hervorragenden Kundenservice und Betriebseffizienz ermöglicht. Über Lizenzverträge erhalten auch andere Energieversorger Zugang, sodass weltweit rund 30 Millionen Energiekonten über die Plattform versorgt werden. Seit 2020 ist Octopus als erstes Tech-Unternehmen unter den Energieversorgern in Deutschland aktiv und weltweit in 15 Ländern operativ. Weitere Informationen unter: www.octopusenergy.de (http://www.octopusenergy.de/)

