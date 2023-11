München (ots) - Die ARD Mediathek startet mit erstklassigen, emotionalen Filmen in die Weihnachtszeit: romantische Komödien, moderne Klassiker-Verfilmungen und Kinofilme mit Starbesetzung, unter anderem mit dem opulent inszenierten und hochkarätig besetzten Historien-Drama "Ophelia", der Komödie "Glück auf einer Skala von 1 bis 10", dem bezaubernden Familienfilm "Der verlorene Prinz und das Reich der Träume" und der deutschen Erstausstrahlung "Schlittenfahrt ins Weihnachtsglück". Beliebte Klassiker runden das Festtagspaket in der ARD Mediathek ab.

Ophelia (BR) Spielfilm, Großbritannien/USA 2018 Ab 25. November 2023 in der ARD Mediathek Das mittelalterliche Dänemark: Die junge Ophelia (Daisy Ridley) ist Hofdame von Königin Gertrude (Naomi Watts) auf Schloss Kronborg im dänischen Helsingør. Bald gewinnt sie die Zuneigung von Gertrudes Sohn, Prinz Hamlet (George McKay). Als Hamlets Vater, der König (Nathaniel Parker), von seinem Bruder Claudius (Clive Owen) ermordet wird und dieser den Thron an sich reißt, verliert sich der Prinz in verzweifelten Rachegelüsten. Ophelia droht aufgerieben zu werden zwischen Machtgier, Rache und Intrigen.

Eine schöne Bescherung (SWR) Komödie, Schweden 2015 Ab 1. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Es soll das schönste Weihnachtsfest werden. Das wünschen sich das schwule Paar Simon (Anastasios Soulis) und Oscar (Anton Lundqvist) und deren Freundin Cissi (Rakel Wärmländer). Die drei haben ein Haus gekauft und gerade begonnen, es zu renovieren. Als alle Gäste versammelt sind, wird eine freudige Nachricht verkündet: Cissi ist hochschwanger. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Alle stellen sich vor allem eine Frage: Wer ist der Vater? Das Chaos ist vorprogrammiert.

Familie zu vermieten (SWR) Spielfilm, Frankreich/Belgien 2015 Ab 1. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Geschäftsmann Paul-André (Benoît Poelvoorde) ist Mitte 40, Single und genauso reich wie einsam. Letzteres will er nun ändern. Als er zufällig mitbekommt, dass die lebensfrohe Violette (Virginie Efira) aufgrund akuter finanzieller Probleme drauf und dran ist, das Sorgerecht für ihre beiden Kinder zu verlieren, hat Paul-André eine zündende Idee, um auch mal in den Genuss von Familienglück zu kommen. Er unterbreitet der alleinerziehenden Mutter den Vorschlag, all ihre Schulden zu bezahlen, wenn sie ihn dafür probehalber für einige Monate in ihre Familie aufnimmt.

Der verlorene Prinz und das Reich der Träume (SWR) Spielfilm, Frankreich 2020 Ab 1. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Djibi (Omar Sy) erzählt seiner achtjährigen Tochter Sofia jeden Abend eine Geschichte zum Einschlafen. Seine fantasievollen Erzählungen werden in einer imaginären Welt zum Leben erweckt. Die Held:innen sind dabei immer Prinzessin Sofia und ihr Vater, der tapfere Prinz. Doch als Sofia zur Schule kommt, braucht sie keine Gute-Nacht-Geschichten mehr. Ihr Vater muss sich nun allein einem bedeutenden Abenteuer stellen, um seinen Platz in der Fantasiewelt zu behalten. Ein bezaubernder Familienfilm von Oscar-Preisträger Michel Hazanavicius über die Magie von Gute-Nacht-Geschichten und eine besondere Vater-Tochter-Beziehung.

Deine Juliet (MDR) Spielfilm, Großbritannien/USA 2018 Ab 1. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Die junge Londoner Schriftstellerin Juliet Ashton (Lily James) erhält Ende der 1940er-Jahre einen ungewöhnlichen Brief von der abgelegenen Kanalinsel Guernsey. Absender ist der literaturbegeisterte Farmer Dawsey Adams (Michiel Huisman), der sie um Hilfe bei der Suche nach einem besonderen Buch bittet. Juliet reist auf die Insel und lernt dort die Mitglieder von Dawseys Lesezirkel kennen, deren Geschichte sie schon bald nicht mehr loslässt. Sie beschließt, länger zu bleiben und über den ungewöhnlichen Buchclub zu schreiben. Dabei stößt sie auf ein trauriges Geheimnis um seine Gründerin Elizabeth McKenna (Jessica Brown Findlay), die nirgendwo zu finden ist.

One Chance - einmal im Leben (ONE) Spielfilm, USA/Großbritannien 2013 Ab 2. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Paul Potts (James Corden) hat einen großen Traum: Er will Opernsänger werden! Ein ungewöhnlicher Wunsch für einen Handyverkäufer aus der walisischen Industriestadt Port Talbot, für den Sohn eines einfachen Stahlarbeiters, für einen linkischen, schüchternen und leicht übergewichtigen Mann, der noch zuhause wohnt. Aber Paul Potts hat eine Stimme wie kein anderer - außerdem hat er einen unbeugsamen Willen. Und er hat auch Verbündete, die ihm Mut machen, vor allem seine Frau Julz (Alexandra Roach) und sein Freund und Vorgesetzter Braddon (Mackenzie Crook). Paul Potts will es noch einmal wissen - und bewirbt sich bei der Talentshow, die sein Leben völlig verändern wird...

Glück auf einer Skala von 1 bis 10 (SWR) Komödie, Frankreich/Schweiz 2021 Ab 8. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Igor (Alexandre Jollien) ist körperlich behindert, lebt allein und jobbt als Fahrradkurier. Louis (Bernard Campan) hingegen ist ein 24/7-Unternehmer und Workaholic. Als er Igor auf seinem Fahrrad anfährt, hat das überraschende Folgen: Igor setzt sich in den Kopf, dass Louis ein perfekter neuer Freund für ihn wäre. Und Igor kann sehr hartnäckig sein. So kommt es, dass die beiden Männer zu einer abenteuerlichen Reise im Leichenwagen aufbrechen, die ihr Leben ordentlich auf den Kopf stellt.

Das Leben gehört uns (rbb) Spielfilm, Frankreich 2011 Ab 14. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Eine Geschichte wie im Märchen: Sie heißt Juliette (Valérie Donzelli), er Roméo (Jérémie Elkaïm); sie lernen sich auf einer Party kennen und verlieben sich ineinander. Aus einer unbeschwerten Romanze wird Liebe, das junge Paar schwebt im siebten Himmel. Als dann auch noch Sohn Adam zur Welt kommt, scheint ihr Glück vollkommen. Bis sie eines Tages die erschütternde Diagnose erhalten, die ihr gesamtes Leben verändern wird: Adam hat einen Hirntumor.

Everybody's fine (rbb) Spielfilm, USA 2009 Ab 21. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Nach 42 Ehejahren ist Frank (Robert DeNiro) plötzlich Witwer und muss seinen Lebensabend neu sortieren. Seine vier erwachsenen Kinder Amy (Kate Beckinsale), Robert (Sam Rockwell), Rosie (Drew Barrymore) und David (Austin Lysy) wollen allerdings nichts von ihm wissen und schlagen seine Einladung aus, auf die sich der Rentner tagelang vorbereitet hat. Nun sucht Frank seine Kinder der Reihe nach auf und will alles ins rechte Lot bringen.

Schlittenfahrt ins Weihnachtsglück (BR) Spielfilm, Frankreich 2017 Ab 23. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Es ist kurz vor Weihnachten, doch die Pariser Juristin Charlotte Marton (Julie De Bona) ist nicht in Festtagsstimmung: Ihre Beziehung ist in die Brüche gegangen und ihr Chef ist unzufrieden mit ihrer Arbeit. Er gibt ihr eine letzte Chance: In Lappland betreibt der Franzose Martial Ducaux (Tomer Sisley) eine Holzspielzeugfabrik, die tief in den roten Zahlen steckt. Charlotte soll sie abwickeln. Zwischen der Großstädterin und dem Naturburschen fliegen die Fetzen. Doch je länger Charlotte in der winterlichen Idylle Lapplands bleibt und je besser sie Martial kennenlernt, umso mehr kommen ihr Zweifel an ihrem Auftrag.

The Kindness of Strangers - kleine Wunder unter Freunden (ONE) Spielfilm, Deutschland/Kanada/Dänemark 2019 Ab 24. Dezember 2023 in der ARD Mediathek Eines Nachts, während ihr Mann noch schläft, bricht Clara (Zoe Kazan) mit ihren zwei Söhnen auf, um nach New York zu gehen. Was Clara ihren Kindern erst als Urlaub darstellt, ist der Versuch eines Neuanfangs - weit weg von ihrem gewalttätigen Mann. Doch alleine kommen die drei nicht weit; sie sind auf Unterstützung angewiesen. Zum Glück gibt es da Alice (Andrea Riseborough), Jeff (Caleb Landry Jones) und Marc (Tahar Rahim), die der kleinen Familie helfen, sich von ihrer Vergangenheit zu lösen und in New York Fuß zu fassen.

Viele weitere Spielfilm-Highlights sind im Advent erneut in der ARD Mediathek zu sehen, darunter: "Lachsfischen im Jemen" (ab 30.11.), "Der geheime Garten" und "David Copperfield" (jeweils ab 1.12.), "Der Palast des Postboten" (ab 4.12.) und "Wie ein Blitz vom Weihnachtshimmel" (ab 16.12.).

Klassiker, Kultreihen und neue Fernsehfilme

Die Meurers aus der Impro-Serie "Das Begräbnis" kehren ab 15. Dezember mit einer zweiten Staffel zurück: In "Das Fest der Liebe" von Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte steht dem Meurer-Quartett (Charly Hübner, Devid Striesow, Luise von Finckh und Claudia Michelsen) eine wenig besinnliche Weihnachtsfeier bevor.

Ulrich Matthes und Nina Kunzendorf glänzen in den Hauptrollen der weihnachtlichen Tragikomödie "Winterwalzer" (ab 6.12.). In "Abenteuer Weihnachten" (ab 13.12.) wird das Fest zur Bewährungsprobe: Als sich die Erwachsenen einer Patchwork-Familie in Streitereien verzetteln, machen sich die Kinder heimlich davon, um wie zu besten Zeiten gemeinsam zu feiern. Filme aus Kultreihen und Publikumslieblingen runden das Feiertagspaket in der ARD Mediathek ab: die Festtagsfolge "Weihnachtswelten" der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" (ab 13.12.) oder "Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!" (ab 2.12.).

Zwei neue Märchenfilme aus der Reihe "Sechs auf einen Streich" sind ab 18. Dezember in der Mediathek zu sehen: "Das Märchen von der Zauberflöte" und "Die verkaufte Prinzessin". Natürlich fehlen auch die beliebten Klassiker nicht, wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (ab 3.12.), "Loriot - Weihnachten bei den Hoppenstedts" (ab sofort), "Der kleine Lord" (ab 22.12.) oder "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann (ab 24.12.).

