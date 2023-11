Spektakuläres Comeback von Chefstrobel! Nach seinem technischen K.o. in der zweiten Runde bei der "The Great Fight Night" im letzten Jahr, wagt sich der beliebte Content Creator (612.273 Abonnent*innen auf Twitch) jetzt erneut in den Ring. Sein Gegner: Jan Schlappen (230.000 Follower*innen auf Instagram). "The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr live auf Joyn. Copyright: © Joyn/Marc Rehbeck; Dieses Bild darf honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Berichterstattung zu "The Great Fight Night" verwendet werden. Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/134520 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.