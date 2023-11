Bielefeld (ots) - - Shampoo für schrittweise dunkleres Haar jetzt wieder im Regal - Zufriedene Männer sorgen für Nachfrage-Boom

Graue Haare sind für Männer ein großes Thema. Offensichtlich haben viele schon lange nach einer Lösung gesucht, ihren Haarton zu verjüngen ohne direkt zur Färbung greifen zu müssen. Woher kommt dieser Hype nach Down-Aging-Produkten?

Nachdem Alpecin im Juni 2023 sein neues Coffein & Color Shampoo Grey Attack eingeführt hatte, war die Nachfrage so hoch, dass es bei Amazon von Beginn an der "Bestseller Nr. 1" in den Kategorien Beauty und Haarshampoo ist und in vielen Drogerie-Regalen vergriffen war. Das Bielefelder Kosmetik-Unternehmen, die Dr. Wolff Group, reagierte umgehend. Jetzt ist Alpecin Grey Attack national wieder flächendeckend verfügbar.

Was ist der Erfolgsfaktor von Grey Attack?

Alpecin Grey Attack bietet eine effektive Möglichkeit, um graue Haare schrittweise und permanent dunkler wirken zu lassen - ohne klassische Färbemittel mit ihrem deutlich sichtbaren Sofort-Effekt zu nutzen. Durch tägliche Anwendung und zwei bis fünf Minuten Einwirkzeit reagiert der Wirkstoff 5,6-DHI (Dihydroxyindol) mit Sauerstoff und sorgt nach und nach für eine Grau-Abdeckung sowie dunkleres Haar. Der Wirkstoff lagert sich nicht nur von außen an, sondern dringt in das Haar ein. Zusätzlich beugt der bekannte Coffein-Complex erblich bedingtem Haarausfall vor.

Dass die Produktleistung überzeugt, bestätigt auch eine neue Untersuchung. 89 Prozent der Verwender sind demnach mit Alpecin Grey Attack zufrieden. Zudem werden der natürliche Farbeffekt und die einfache Anwendung positiv bewertet. Die Befragten bestätigen, sich mit der dunkleren Haarfarbe wieder jünger und attraktiver zu fühlen.

Schrittweise dunkleres und stärkeres Haar mit Alpecin Grey Attack:

- Natürlich aussehender Farb-Effekt für weniger Grau - Innovatives Wirkprinzip: zum Patent angemeldete Formel - Einfache Anwendung als Shampoo mit nur 2-5 Minuten Einwirkzeit - Ideal ab den ersten grauen Haaren - Stärkeres Haar durch Coffein - 200 ml; 13,99 Euro UVP - Mehr Informationen zum Produkt (https://www.alpecin.com/de-de/shampoos-liquids/details/product/grey-attack-coffein-color-shampoo)

