Stuttgart (ots) - Die Redaktion sport auto testet monatlich die sportlichsten Fahrzeuge und fällt dann auf Basis von objektiven Daten, Rundenzeiten, Messungen und Fahreindrücken ihre Urteile. Einmal im Jahr haben allerdings die Leser das Wort: Bereits zum 31. Mal bestimmten sie ihre Favoriten in 13 Serienklassen mit jeweils einer Gesamt- und einer Importwertung sowie in sieben Tuning-Klassen. 9.344 Teilnehmende gaben ihre Stimmen ab. Wie im Vorjahr liegt Porsche bei der Leserwahl wieder klar vor der Konkurrenz und nahm bei der Preisverleihung Auszeichnungen für sechs Klassensiege in Empfang.

Neben den Fahrzeugen gaben die Leser zudem in 15 BEST BRAND-Kategorien aus Bereichen wie Zubehör, Tuning- und Pflegeprodukte, nationale Rennserien und Reifen ihre Stimmen ab. Alle Details zu den Ergebnissen werden in der aktuellen Ausgabe von sport auto 12/2023 veröffentlicht, die ab 17. November 2023 im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper). Vorab finden Sie eine Übersicht unter Leserwahl sport auto AWARD 2023 (https://www.motorpresse.de/presse/news/ergebnisse-leserwahl-sport-auto-award-2023/)

"Die Leserwahl von sport auto ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für das sportliche Segment", so Chefredakteur Marcus Schurig. "Unsere Leserschaft hat einen starken Fokus auf Fahrdynamik und Rennstrecken-Performance, ein Drittel unserer Leser sind selbst regelmäßig auf der Rennstrecke unterwegs. Dementsprechend kompetent und kompromisslos fallen die Urteile unserer Leser zu neuen Modellen im Sportsegment aus. Meine These lautet daher: Wenn ein Hersteller unsere Leser mit einem neuen Produktangebot überzeugen kann, wird er auch im Gesamtmarkt damit sehr erfolgreich sein."

Die Sieger der Serienmodell-Kategorien

Klein- und Kompaktwagen: In der Kategorie Kleinwagen gewinnt der Toyota GR Yaris sowohl die allgemeine wie auch die Importwertung. Bei den Kompaktwagen bis 45.000 Euro trennen nur 0,2 Prozentpunkte den Sieger VW Golf GTI vom zweitplatzierten Hyundai i30 N Performance, der in der Importwertung mit großer Mehrheit (52,0%) den ersten Platz erreicht. Bester Kompaktwagen über 45.000 Euro ist der Audi RS 3 Performance, bei den Importfahrzeugen gewinnt der Honda Civic Type R mit stolzen 62,5 Prozent.

Elektroautos: Porsche Taycan Turbo S heißt der Sieger bei den Elektroautos, auf Platz 1 der Importwertung steht der Rimac Nevera.

SUV: Das Ergebnis in der Kategorie SUV: Der Porsche Cayenne S gewinnt die allgemeine Wertung, bei den Importfahrzeugen liegt der Lamborghini Urus Performante vorn.

Limousinen und Kombis: BMW gewinnt doppelt mit dem BMW M3 Competition (bis 100.000 Euro) und dem BMW M5 Competition (über 100.000 Euro). Die Importwertungen entscheiden der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (bis 100.000 Euro) und der Dodge Charger SRT Hellcat (über 100.000) für sich.

Cabrios und Roadster: Der Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (bis 100.000 Euro) und das Porsche 911 Turbo S Cabrio (über 100.000 Euro) liegen jeweils auf dem ersten Platz. Die Importwertung gewinnen das Jaguar F-Type Cabrio P300 (bis 100.000 Euro) und der Lamborghini Huracán Spyder (über 100.000 Euro).

Coupés und Supersportler: Das BMW M2 Coupé holt den Sieg in der Kategorie bis 75.000 Euro, die Importwertung gewinnt der Toyota GR Supra 3.0. Kategorie bis 150.000 Euro: Auf Platz 1 steht der Porsche 718 Cayman GT4 RS und bei den Importwagen die Chevrolet Corvette Z06. Kategorie über 150.000 Euro: Der Gewinner heißt Porsche 911 GT3 RS und bei der Importwertung siegt der Ferrari 296 GTB. Bei den Supersportlern liegt der Mercedes-AMG One auf Platz 1, die Importwertung gewinnt der Ferrari SF90 Stradale.

Die Sieger der Tuning-Kategorien: Bei den Kleinwagen wählten die Leser den Gassner-Toyota GR Yaris auf Platz 1, bei den Kompaktwagen siegt der Abt-Audi RS3-R Sportback. Den Sieg in der Kategorie SUV holt der Brabus GLE 900 Rocket und bei den Limousinen/Kombis gewinnt der AC Schnitzer-BMW M3 Competition. 9ff-Porsche 911 GTS Targa heißt der Gewinner bei den Cabrios/Roadstern. Die Coupé-Wertung gewinnt der Techart-Porsche 911 Turbo S und bei den Supersportlern steht der 9ff-Porsche 911 Turbo S an der Spitze.

