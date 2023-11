Bremen (ots) - So können die Integrations- und Migrationsbedürfnisse von Medienhäusern bedient werden, die derzeit SAP/MSD für Print Subscription Fulfillment nutzen

Berlin/Bremen, 16. November 2023 - Die Medien Systempartner GmbH (MSP), ein renommiertes IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Bereiche Medien und Verlagswesen spezialisiert hat, ist eine Partnerschaft mit Piano Software eingegangen, der weltweit führenden Plattform für Abonnement-Management. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten der Piano-Plattform durch die Integration von Print-Abonnement-Verwaltung mit digitalen Abonnement-Programmen zu erweitern und damit eine umfassende Lösung für Verlage in der gesamten D-A-CH-Region anzubieten.

Piano Software ist mit seiner umfassenden Plattform ein Vorreiter bei der Förderung des digitalen Abonnementwachstums. Diese Plattform, die mit Handels-, Personalisierungs-, Analyse- und Social-Media-Tools ausgestattet ist, die auf Verlage zugeschnitten sind, spielt für die Branche eine Schlüsselrolle. Die bevorstehende Erweiterung um eine Lösung für das Management von Print-Abos wird die Verwaltung von gedruckten und digitalen Abonnements auf einer einzigen Plattform zusammenführen.

Die Zusammenarbeit zwischen Piano und MSP als "Preferred Partner" gewährleistet eine nahtlose Implementierung der End-to-End-Prozesse zwischen Piano und SAP/MSD über die Middleware MSP easyConnect. Diese Integration wird sich nahtlos in die konventionelle Verlagslogistik oder SAP FI einfügen und so Abo-Management auf einer einzigen Platform konsolidieren. Dabei wird die umfangreiche Erfahrung von MSP in der Integration verschiedener Logistik- und Finanzsysteme, die von Verlagen genutzt werden, helfen, um die Transformation in den Verlagen und von SAP zu Piano zu beschleunigen.

"Unser Ziel ist es, Medienunternehmen sachdienliche und vielversprechende Lösungen anzubieten, um ihre Zukunft im digitalen Bereich zu sichern und gleichzeitig ihr traditionelles Printgeschäft zu unterstützen", sagt Tim Greve, Sprecher der MSP-Geschäftsführung. "Die Zusammenarbeit mit Piano bedeutet nicht nur, dass wir Partner hinzugewinnen, die mit unserer Vision übereinstimmen, der führende technologieoffene IT-Berater in der Medienbranche zu werden, sondern auch, dass wir Möglichkeiten eröffnen, Print- und Digital-Abonnements über eine einheitliche Plattform zu verwalten."

Michael Silberman, EVP Media Strategy bei Piano, erklärte: "Wir freuen uns, unseren internationalen Medienkunden die exklusive Möglichkeit zu bieten, das Wachstum und die Lieferung ihrer Print- und Digital-Abonnenten über Piano zu verwalten. Mit MSP haben wir einen idealen Partner gefunden, dessen Branchenkenntnis und Integrationserfahrung eine unproblematische Implementierung dieser Lösungen für die kritischen Anforderungen unserer Verlagskunden im Bereich Print Fulfillment ermöglichen wird."

MSP ist ein innovativer IT-Dienstleister, der sich auf Tageszeitungsmedien spezialisiert hat. MSP unterstützt Medienunternehmen in Deutschland, der Schweiz und Österreich bei ihrer digitalen Transformation. Seit 25 Jahren vertrauen mehr als 30 namhafte Zeitungsverlage auf die Medien-IT-Kompetenz von MSP. Ständiges Lernen, frühzeitige Integration von Neuentwicklungen, coole Produkte und ein klarer Fokus auf pragmatische, zukunftsorientierte Lösungen bilden die Eckpfeiler der Beratung und Services. (www.medien-systempartner.de)

Die Digital Experience Platform von Piano versetzt Unternehmen in die Lage, das Kundenverhalten zu verstehen und zu beeinflussen. Durch die Vereinheitlichung von Kundendaten, die Analyse von Verhaltensmetriken und die Erstellung personalisierter Customer Journeys hilft Piano Marken, Kampagnen und Produkte schneller zu starten, die Kundenbindung zu stärken und die Personalisierung in großem Umfang über eine einzige Plattform voranzutreiben. Mit Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum betreut Piano einen globalen Kundenstamm, darunter Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal sowie führende D-A-CH-Kunden wie die Süddeutsche Zeitung, Tamedia, Neue Zürcher Zeitung, Mediaprint, Madsack und Die Zeit. (piano.io)

