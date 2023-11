München (ots) - Unternehmen sehen in E-Signaturen vor allem ein Werkzeug zur Verbesserung der Produktivität. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die forsa im Auftrag des Verschlüsselungsexperten Tresorit durchgeführt hat. Auf die Frage nach dem größten Vorteil, der sich aus der Nutzung digitaler Signaturen ergibt, wurden effizientere Prozesse von 85 % der Befragten genannt. An der Business-to-Business Umfrage nahmen 100 Entscheider mit Verantwortung für IT- und Datensicherheit sowie Geschäftsführer von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ab 50 Mitarbeitern aus Deutschland teil.

"Das Ergebnis der Umfrage zeigt deutlich, dass Unternehmen die Vorteile der E-Signatur erkannt haben - sie vereinfachen und beschleunigen damit Prozesse und vermeiden gleichzeitig risikoreiche Medienbrüche", sagt Szilveszter Szebeni, CISO bei Tresorit. "Die Einführung digitaler Signaturen spart Zeit und Ressourcen, sowohl bei internen Vorgängen als auch beim Kontakt mit Kunden, Partnern und Dienstleistern. Konkret kann E-Sign eine Vielzahl von Prozessen verbessern: Sei es bei digitaler Beschaffung, Interaktionen mit Behörden oder Arbeitsverträgen - mit einer integrierten E-Signatur-Lösung sind Dokumente schneller rechtskräftig als Tinte trocknet."

Durch Verschlüsselung und digitale Zertifikate bieten fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signatur mehr Sicherheit als eine einfache E-Signatur. Sie sind fälschungssicher und lassen sich dem Unterzeichnenden eindeutig zuweisen. Über diese Verfahren helfen E-Signaturdienste Unternehmen nicht nur die Produktivität, sondern gleichzeitig die Sicherheit der Zusammenarbeit mit externen Akteuren zu verbessern.

Pressekontakt:

LHLK Agentur für Kommunikation Sabina Howacker Tegernseer Platz 9 81541 München tresorit@lhlk.de +49 89 720187 131 www.lhlk.de

Tresorit AG Stefan Killer Josephspitalstraße 15 80331 München +49 160 8434133 stefan.killer@tresorit.com www.tresorit.com

Original-Content von: Tresorit, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH