Berlin/Stuttgart (ots) - Das Land Baden-Württemberg setzt weiterhin auf die digitale Lernlösung Diagnose und Fördern von Cornelsen, um individuelles Lehren und Lernen zu ermöglichen. Das Tool für passgenaue Fördermaßnahmen steht an den allgemein- und berufsbildenden Schulen für die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch über die SESAM-Mediathek zur Verfügung. Zusätzlich wird in das bereits bestehende Angebot ein spezieller kostenloser Zugang für Eltern eingebaut, damit diese aktiver am Bildungserfolg ihrer Kinder teilhaben können. Die Nutzung wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) offiziell empfohlen.

Nach Anfordern des kostenlosen Zugangs bei Cornelsen mit Nachweis seitens der Schule erhalten alle Eltern transparenten Einblick in den Lernprozess ihrer Kinder und können selbst bei der gezielten Förderung mitwirken. Außerdem wird dadurch die Kommunikation zwischen Elternhaus und Lehrkräften gestärkt. "Diese Erweiterung bereichert den Funktionsumfang von Diagnose und Fördern ", ist sich Georg Müller-Loeffelholz, Chief Product Officer bei Cornelsen, sicher. "Wir holen alle am Lernprozess beteiligten Parteien mit ins Boot und schaffen Transparenz, während wir gleichzeitig den individuellen Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler noch besser unterstützen."

Diagnose und Fördern wurde bisher schon mit dem Innovationspreis für digitale Bildung delina und bereits zweimal mit dem Comenius EduMedia Siegel für didaktische und mediale Qualität ausgezeichnet. Die digitale Anwendung bietet unter anderem:

- Individuelles Lernmaterial, Lernstandsübersicht und Online-Diagnose - perfekt aufeinander abgestimmt. - Zugriff auf bislang über 70.000 Materialien - von Lernvideos bis hin zu interaktiven Übungen. - Lernmaterialien auf verschiedenen Niveaustufen bieten passgenaue Möglichkeiten zum individuellen Fordern und Fördern. - Komplett digitale Lernmaterialien ohne Medienbruch ermöglichen den Schülerinnen und Schülern durch adaptive Lernwege individuellen Lernerfolg. - Mehr Autonomie und Selbstwirksamkeit für die Schülerinnen und Schüler durch selbstständiges Lernen im eigenen Tempo.

Link für Lehrkräfte: Lernportal Diagnose und Foerdern - kostenlose-lernportale.de (https://kostenlose-lernportale.de/lernportal-diagnose-und-foerdern/)

Link für Eltern: Eltern Diagnose und Foerdern - kostenlose-lernportale.de (https://kostenlose-lernportale.de/lernportal-diagnose-und-foerdern/eltern/)

Weitere Links von Cornelsen:

- Ansprechpartnerinnen und -partner für Baden-Württemberg (https://www.cornelsen.de/service/berater/baden-wuerttemberg/?campaign=banner/PR/2023) - Informationen für Schulträger (https://www.cornelsen.de/service/schultraeger/?campaign=banner/PR/2023) - Digital unterrichten | Cornelsen (https://www.cornelsen.de/digital/?campaign=banner/PR/2023)

Über Cornelsen

Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.

cornelsen.de

Pressekontakt:

Florian Lange-Schindler +49 30 897 85-591 Florian.Lange-Schindler@cornelsen.de cornelsen.de/presse

Original-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH