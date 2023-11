München (ots) - Es ist nicht nur der Kontrast der Metropolen, in denen er daheim ist, es sind auch die Kontraste einer Branche, deren Wandel noch schneller voranschreitet, als die Designtrends im pulsierenden Herzen Shanghais wechseln, die Dongfei Luo stets aufs Neue inspirieren. Luo ist die treibende Kraft hinter der innovativen Designphilosophie von Aiways, die sowohl funktional als auch futuristisch ist und die Werte und Visionen der Marke widerspiegelt.

"Design ist für uns eine Sprache, die ohne Worte kommuniziert - es geht darum, die Essenz unserer Marke zu vermitteln und eine emotionale Verbindung mit unseren Kunden herzustellen," so Dongei Luo, Vice President Design bei Aiways, zur Idee hinter der Entwicklung der Leitlinien für die stilistische Richtung der Marke. "Unsere Philosophie ist es, 'intelligentes Design' zu kreieren, das intuitiv und innovativ ist. Wir glauben daran, dass gutes Design ehrlich sein muss - es verkörpert die Qualität und Integrität unserer Marke. Dabei konzentrieren wir uns darauf, Elemente zu schaffen, die sowohl zeitlos als auch zukunftsweisend sind. Ein Aiways-Fahrzeug zu fahren, soll eine Erfahrung sein, die über das bloße Reisen hinausgeht. Es geht darum, sich mit einem Fahrzeug zu verbinden, das die Dynamik der Elektromobilität und das Erbe klassischen Automobildesigns in sich vereint."

Das Aiways-Design strebt danach, die Harmonie zwischen Mensch und Maschine, zwischen Technologie und Natur, und zwischen Ästhetik und Effizienz zu erzielen.

"Während andere Marken vielleicht laut sind, bevorzugen wir es, mit einem subtilen, aber dennoch kraftvollen Ton zu sprechen. Unsere Modelle sind sorgfältig konzipiert, um eine Balance zwischen robusten und eleganten Linien zu halten, wodurch sie sofort erkennbar sind. Bei Aiways geht es nicht nur um das Aussehen eines Autos, sondern um das Gefühl, das es vermittelt."

Der Aufbau einer neuen Markenidentität mit dem Aiways U5 SUV

Der U5 ist das perfekte Beispiel für diese Philosophie. Jede Linie, jede Kurve wurde mit der Absicht entworfen, ein Gleichgewicht zwischen Aerodynamik und Ästhetik zu schaffen. In anderen Worten: Mit dem Gedanken an Eleganz und Einfachheit. "Wir ließen uns von der natürlichen Welt inspirieren, von der fließenden Form des Wassers und der robusten Konstitution eines Felsens. Diese natürlichen Gegensätze reflektieren sich im U5 und seiner sanften, fließenden Linienführung," so Luo.

Jedes gestalterische Element des U5 erzählt eine Geschichte und erfült einen Zweck erfüllt. Ein Beispiel ist die klare, muskulöse Seitenlinie, die nicht nur ein optisches Statement setzt, sondern auch aerodynamische Effizienz bietet. Die Frontgestaltung mit dem markanten LED-Tagfahrlicht unterstreicht den technologisch fortschrittlichen Charakter des U5, während die horizontale Ausrichtung des Innenraums eine offene und einladende Atmosphäre schafft. Diese Elemente arbeiten Hand in Hand, um ein kohärentes Bild von Stärke und Eleganz zu zeichnen. In jedem Aspekt eines Aiways muss eine durchdachte Designentscheidung erkennbar sein, die sowohl die Bedürfnisse der Fahrer im Alltag adressiert als auch eine emotionale Bindung zum Fahrzeug schafft.

Evolution zum U6 SUV-Coupé: Eine Vision wird Realität

"Das U6 SUV-Coupé ist unser Bekenntnis zur Innovation. Wir haben beim U5 begonnen, eine Basis zu schaffen - solide, zuverlässig und ästhetisch ansprechend. Mit dem U6 wollten wir darüber hinausgehen, die Grenzen des Designs neu ausloten und ein Fahrzeug schaffen, das nicht nur für das Hier und Jetzt steht, sondern auch die Zukunft der Mobilität symbolisiert. Es war eine Gelegenheit, mutig zu sein, die Konventionen zu durchbrechen und ein Statement zu setzen, das unsere Vision für die kommenden Jahre verkündet," fasst Luo die Vision hinter dem Aiways U6 SUV-Coupé zusammen.

Das Profil des Lifestyle-Coupés wurde im Vergleich zur konventionellen Silhouette des U5 SUV deutlich gestrafft, um eine noch dynamischere Flyline zu schaffen. Die Dachlinie fließt sanft in die Heckpartie über und endet in einem markanten Spoiler, der die Sportlichkeit des Coupé-Designs betont. Die Front des U6 ist durch eine neu interpretierte Grillgestaltung und ein noch kühneres Beleuchtungsdesign definiert. Diese Elemente, kombiniert mit den geschärften Linien und den skulpturalen Oberflächen, verleihen dem U6 SUV-Coupé einen avantgardistischen Charakter, der sich deutlich vom U5 SUV abhebt.

Design in Einklang mit Technologie

Beiden Modellen gemein ist dennoch, dass Design in der Welt von Aiways Hand in Hand mit Technologie geht. "Aiways steht für eine Reise des Designs, die mit jedem neuen Modell weitergeht und eine Zukunft eröffnet, in der Technologie das Leben bereichert. Unsere Vision ist es, unseren Kunden Fahrzeuge zu bieten, die Innovation und Ästhetik ohne Kompromisse vereinen", schließt Dr. Alexander Klose. Executive Vice President Operations bei Aiways.

