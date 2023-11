Berlin (ots) - Ab Januar 2024 soll das neue freiwillige Siegel "Gutes aus deutscher Landwirtschaft" Lebensmittel aus Deutschland kennzeichnen. Dazu erklärt Andreas Winkler von der Verbraucherorganisation foodwatch:

"Das letzte, was wir brauchen, ist ein weiteres freiwilliges Siegel, dass sich die Agrar- oder Lebensmittelindustrie selbst verleiht. Für den Tierschutz bringt ein Label "Made in Germany" wenig: Tiere leiden in deutschen Ställen genauso unter Schmerzen und Krankheiten wie in anderen EU-Ländern. Herkunft Deutschland ist bei der Tierhaltung mitnichten ein Qualitätssiegel."

