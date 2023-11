Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Guizhou, China (ots) - Die digitale Wirtschaft ist die zukünftige Entwicklungsrichtung, und die Daten sind zu einem wichtigen Produktionsfaktor geworden. Guiyang und der Gui'an-Neubezirk in Guizhou liegen im Hinterland Südwestchinas und haben sich den Ruf als "Chinas digitales Tal" erworben, weil sie in den letzten Jahren die Führung bei der Entwicklung der Big-Data-Industrie übernommen haben. Um zum ursprünglichen Universum zurückzukehren und viele schwierige Fragen der Astronomie zu beantworten, wurde das "Sphärisches Radioteleskop mit 500m-Öffnung", ein großes wissenschaftliches und technologisches Infrastrukturbauprojekt des nationalen "11. Fünfjahresplans" Chinas, am 25. September 2016 auf dem Territorium der Autonomen Qiannan-Präfektur für Buyi und Miao, Guizhou, fertiggestellt. Bekannt als das "FAST" hat es heute den Horizont der Menschheit erheblich erweitert, weiterhin den Ursprung und die Entwicklung des Universums erforscht und auch viele internationale wissenschaftliche Forschungseinrichtungen angezogen, um eine Zusammenarbeit zu suchen.

Die kurze Videoserie "Be My Guest · Modern Guizhou", die ursprünglich von Guizhou Satellite TV produziert wurde, lädt ausländische Freunde in Form von Reality-Shows nach Guizhou ein, um ihr echtes Leben vor Ort zu demonstrieren. Adolf Robert Michael, ein junger Mann aus München, wurde nach 1995 geboren und ist voller Sehnsucht nach Guizhouer Kultur. Er ist im Internet wegen kurzer Videos über das Leben in den Dörfern ethnischer Minderheiten in Guizhou populär geworden. In dieser Folge hat Adolf Robert Michael die jährliche International Big Data Industry Expo (im Folgenden als "Big Data Expo" bezeichnet) besucht, viele "schwarze Technologien" erlebt und das einheimische Mädchen Liu Yue getroffen. Gemeinsam fuhren sie in die astronomische Stadt in Kreis Pingtang, um das bisher größte entdeckte Erdloch der Welt - das Dadaihe-Erdloch - zu "erkunden" und das hart erkämpfte chinesische "FAST" hautnah zu erleben.

"Guizhous Wissenschaft und Technologie haben mich zu dieser Zeit wirklich erstaunt. Ich hätte nicht erwartet, dass Guizhou so viele leistungsstarke Zukunftstechnologien beherbergt. Es scheint, dass es hier nicht nur begeisterte und einfache ethnische Minderheiten gibt, sondern auch technologische Produkte, die das zukünftige Leben verändern können. Ich glaube, dass ich diesmal mehr als eine Seite von Guizhou entdeckt habe." Adolf Robert Michael seufzt unaufhörlich bewundernd für die wissenschaftliche und technologische Entwicklung von Guizhou. Er hat einmal die Seite der ethnischen Minderheiten von Guizhou gesehen, jetzt ist er ein Zeuge für die Seite von Guizhous Wissenschaft und Technologie. Und er hofft, in Zukunft noch mehr Aspekte von Guizhou zu entdecken.

