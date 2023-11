Berlin, 15.11.2023 - Anlässlich des Handelskongresses haben die fünf Vorstandsmitglieder der Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft e. V. (ZKHL) heute in Berlin eine wegweisende Branchenvereinbarung zur Einführung des Herkunftskennzeichens Deutschland unterzeichnet. Am selben Tag haben die Vertreter der führenden deutschen Handelsunternehmen ALDI Nord, ALDI SÜD, EDEKA, Kaufland sowie Lidl und REWE Group eine Absichtserklärung zugunsten des neuen Signets abgegeben, welches für Authentizität und echtes ,,Made in Germany" stehen wird. Mit dem Herkunftskennzeichen Deutschland werden Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig Erzeugnisse der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft auf den ersten Blick im Lebensmitteleinzelhandel erkennen. Der Vorstand der ZKHL (v.l.n.r.): Joachim Rukwied (Präsident DBV), Friedrich-Otto Ripke (Präsident ZDG), Josef Sanktjohanser (Vorsitzender, Ehrenpräsident HDE), Dagmar Klingelhöller (Vorstand Netzwerk Agrar), Dr. Henning Ehlers (Hauptgeschäftsführer DRV, in Vertretung für Franz-Josef Holzenkamp) / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/172525 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.