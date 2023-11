Berlin (ots) - Im Rahmen des am 15. Mai 2023 angekündigten Generationswechsels im Vorstand hat Robert Klaffus am 1. November 2023 sein Amt als Vorstandsvorsitzender (CEO) der PSI Software SE angetreten. Von 2005 bis 2023 war er in verschiedenen Positionen im Siemens-Konzern tätig, zuletzt als Senior Vice President Operations im Bereich Elektrifizierung.

Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Karsten Trippel ist der Generationswechsel im Vorstandsteam ein wichtiger Schritt zur Fortsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des PSI-Konzerns: "Wir sind überzeugt, dass wir mit Robert Klaffus Berufung zum CEO die Weichen für die erfolgreiche Weiterentwicklung der PSI zum modernen integrierten Softwareunternehmen gestellt haben."

Robert Klaffus verantwortet die Vorstandsgeschäfte seit dem 1. November 2023 gemeinsam mit Gunnar Glöckner, dem Finanzvorstand (CFO) der PSI. www.psi.de/de/psi-pressevents/releases-archive/artikel/article/psi-vollzieht-den-generationswechsel-im-vorstand/

Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.200 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte werden sowohl direkt als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben. www.psi.de

Pressekontakt:

PSI Software SE Bozana Matejcek Konzernpressereferentin Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801-2762 E-Mail: bmatejcek@psi.de

