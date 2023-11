Frankfurt/ Main (ots) - Das renommierte Ristorante Brighella setzte neue Maßstäbe in der Frankfurter Gastronomieszene, indem es Gastgeber der XXIV Asta Mondiale dell Tartufo Bianco d'Alba war. In einer exklusiven Veranstaltung, die kulinarische Exzellenz und soziales Engagement vereinte, konnten die Gäste ein erlesenes Trüffelmenü mit exquisiten Weinen genießen, während sie live die weltweite Trüffelauktion verfolgten.

Die Auktion, moderiert von Experten aus Alba und mit Live-Schaltungen nach Wien, Hongkong, Singapur und ins Castello di Grinzane Cavour (Alba, Piemont) bot den Gästen ein einzigartiges Erlebnis. Den diesjährigen größten Trüffel mit einem Gewicht von 1004 g! konnte sich das weltberühmte "Mandarin Oriental" in Hongkong mit dem Höchstgebot von 130.000 EUR sichern. Zwischen den Live-Schaltungen genossen die Gäste die kulinarischen Kreationen von Küchenchef Leo Caporale und die Weinempfehlungen von Sommelier Mario Borazio.

"Wir sind stolz, dass das Ristorante Brighella als Bühne für ein so bedeutendes internationales Ereignis wie die Asta Mondiale dell Tartufo Bianco dienen durfte", sagten die beiden.

Ein weiteres Highlight war die regionale Auktion im Brighella, bei der jeweils "pacchetti gourmet", Feinschmecker-Pakete bestehend aus einem Weißen Alba-Trüffel und einer Magnum-Flasche Barbera d'Alba oder Barbaresco versteigert wurden. So trugen z.B. ein Weißer Alba-Trüffel mit 120 g und eine Magnum des Barolo Fontanafredda 2011 der Kellerei "Vigna La Rosa" mit 1250,- EUR zum Auktionserlös von 5230,- EUR bei. Das Unternehmerehepaar Baddy Sonja und Christoph Breidert verdoppelte noch den Auktionserlös, so dass die Spendensumme schlussendlich stolze 10460,- EUR betrug. Der Erlös dieser Auktion unterstützt den HBRS (Hessischer Behinderten- und Rehabilitation-Sportverband e.V.) bei der Ausrichtung des Jugend-Länder-Cups 2024 in Hessen, einem bundesweit wichtigen Sportereignis für junge Athlet*innen mit Behinderung.

Anwesend war unter anderem Dr. Thomas Prokein, Geschäftsführer des HBRS, der die Bedeutung des Sports für Menschen mit Behinderung hervorhob. "Man spürt die Leidenschaft des Brighella-Teams für hochwertige Gastronomie und ihr Engagement für die Gemeinschaft. Vielen Dank für dieses hochkarätige Erlebnis."

Das Ristorante Brighella hat sich mit diesem Event nicht nur als kulinarischer Hotspot Frankfurts, sondern auch als Bühne für internationale Gastronomieereignisse und soziales Engagement etabliert.

Über Ristorante Brighella:

Ristorante Brighella, eine feste Größe in Frankfurts Gastronomieszene, ist bekannt für seine meisterhaft zubereiteten italienischen Gerichte, seine beeindruckende Weinkarte und seine Leidenschaft für außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Mit einem Engagement für Qualität und Authentizität lädt das Ristorante Brighella Gäste ein, die feinsten Aromen Italiens und darüber hinaus zu entdecken.

