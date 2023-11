Stuttgart (ots) - Die gemeinnützige Oikocredit Stiftung Deutschland ist in den zehn Jahren seit ihrer Gründung 2012 mit mehr als einer Million Euro an Fördergeldern unterstützend tätig. Diese fließen vor allem in Beratungs- und Schulungsprogramme für Partnerorganisationen der internationalen Genossenschaft Oikocredit. Davon profitieren sozial orientierte Unternehmen und wirtschaftlich benachteiligte Menschen im Globalen Süden.

"Wir freuen uns sehr, dass uns so viele Menschen Geld zukommen lassen, damit wir es für entwicklungsfördernde Zwecke einsetzen können", so die Stiftungsratsvorsitzende Beate Hermann-Then. Die Spender*innen sorgen dafür, dass Oikocredit neben ihrer Finanzierungstätigkeit im Globalen Süden den Partnerorganisationen auch Schulungen, Beratungen und technische Unterstützung anbieten kann. In den vergangenen zehn Jahren konnte die Stiftung inzwischen mit mehr als einer Million Euro diese wichtige Aufgabe finanziell unterstützen.

Stiftung finanziert breit angelegte Umfrage zur Verbesserung von Dienstleistungen

Aktuell fördert die Stiftung ein mehrjähriges Umfrage-Projekt. Ziel der systematischen Befragung der Endkund*innen von Oikocredit-Partnern aus dem Mikrofinanzbereich ist es, die Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der Kreditnehmer*innen genauer kennenzulernen. Die Mikrofinanzorganisationen nutzen die Umfrageergebnisse, um ihr Dienstleistungsangebot kundenorientiert zu verbessern. Im Jahr 2022 haben 16.500 Menschen aus zwölf Ländern an der Umfrage teilgenommen. Weitere Mikrofinanzpartnerorganisationen von Oikocredit haben großes Interesse signalisiert, ebenfalls an diesem Projekt beteiligt zu werden.

Erste Erkenntnisse führen zu neuen Angeboten. Neben Kursen zur Gesundheitsfürsorge bietet zum Beispiel die Mikrofinanzinstitution Finca Perú inzwischen psychologische Kurzberatungen für Frauen an. Sie geben den Kreditnehmer*innen Raum, ihre Probleme zu schildern und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Das Stiftungskapital der Oikocredit Stiftung Deutschland wächst kontinuierlich, es betrug am Ende des Vorjahres 2,7 Millionen Euro. Das Kapital ist vollständig bei der Genossenschaft Oikocredit investiert. Die Erträge stehen nach Abzug der Kosten ebenfalls für die Fördertätigkeit zur Verfügung.

Über die Stiftung

Die gemeinnützige Oikocredit Stiftung Deutschland ist Vorreiterin im Impact Investing und fördert nachhaltige Entwicklung auf doppelte Weise: sowohl mit ihrem Kapital als auch mit ihrer Fördertätigkeit. Die Stiftung hat ihr Vermögen bei Oikocredit investiert. Damit werden soziale Unternehmen im Globalen Süden finanziert. Mit ihrer Fördertätigkeit aus Erträgen und Spenden unterstützt die Stiftung schwerpunktmäßig Partner von Oikocredit, indem sie notwendige Beratungen zu technischen und organisatorischen Fragen (Capacity Building) bezuschusst. Dies erreicht die Stiftung über die Weitergabe von Mitteln an die niederländische Oikocredit-Unterstützungsstiftung. Aber auch die Förderung der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit der deutschen Oikocredit-Förderkreise ist der Stiftung ein Anliegen.

Weitere Informationen: www.oikocredit.de/stiftung und Oikocredit Client Self-Perception Survey 2022 (https://www.oikocredit.de/l/library/download/urn:uuid:7413fb23-c60f-4ad8-9efc-a4aaf6e87aed/client+self-perception+survey+2022.pdf?format=save_to_disk)

Pressekontakt:

Manuela Waitzmann, Geschäftsführerin Oikocredit Stiftung Deutschland c/o Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V. Vogelsangstraße 62, 70197 Stuttgart Tel.: 0711-120005-20 Mail: stiftung@oikocredit.de

Original-Content von: Oikocredit Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH