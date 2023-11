Schlüchtern (ots) - Mit einem Haus von Bien-Zenker investieren Baufamilien in eine lebenswerte Zukunft. Die individuellen Fertighäuser sind äußerst energieeffizient, langlebig und nachhaltig. Der wichtigste Baustoff Holz stammt aus regionaler, zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft und auch bei den anderen verwendeten Materialien achtet Bien-Zenker darauf, dass ausschließlich wohngesunde und langlebige Baustoffe und Bauteile zum Einsatz kommen. So können Baufamilien sicher sein, dass sie mit ihrem Haus einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft für sich und kommende Generationen leisten.

Nominiert für den Nachhaltigkeitspreis 2024

Als Vorreiter der Transformation in eine zukunftsfähige Gesellschaft ist Bien-Zenker für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie Bauindustrie nominiert. Doch bereits in diesem Jahr wird Bien-Zenker als Teil der Oikos Fertighausgruppe als Partner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises bei der Preisverleihung am 23. und 24. November vertreten sein. "Die Nominierung ist eine große Anerkennung für unsere Bemühungen um nachhaltige Wohnlösungen", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Deshalb freuen wir uns, den Besuchern der Preisverleihung schon in diesem Jahr zeigen zu können, welch großartige Arbeit wir leisten und wie sehr das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile in allen Bereichen unseres Unternehmens eine entscheidende Rolle spielt."

Nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus betrachten

Seit über 110 Jahren steht Bien-Zenker für innovative Wohnkonzepte und hat sich dabei stets an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientiert. Die Verwendung von Holz als primärem Baustoff für die Fertighäuser spiegelt die Philosophie des Unternehmens wider: Ressourcenschonung, Energieeffizienz und ein gesundes Wohnklima miteinander zu verbinden. Zusammen mit der speziell auf Langlebigkeit und Wohnkomfort ausgelegten Bauweise bildet dies auch die Grundlage für die Nachhaltigkeitszertifizierung aller Bien-Zenker Häuser durch die DGNB. Diese berücksichtigt bei der Nachhaltigkeitsbetrachtung nicht nur die für den Bau eingesetzten Ressourcen, sondern bewertet den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Deshalb bietet Bien-Zenker seinen Bauherren auch effiziente Energietechnik, die Photovoltaik, Speicher und Heizung intelligent und umweltschonend kombiniert und so im Betrieb den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen minimiert. Damit ist es Bien-Zenker als erstem Fertighaushersteller gelungen, die strengen Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) zu erfüllen - eine Voraussetzung dafür, dass Baufamilien für ihren Hausbau Förderkredite der KfW in Anspruch nehmen können.

Holz entzieht der Atmosphäre dauerhaft CO2

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der im Vergleich zu anderen Baustoffen wie Beton oder Stahl deutlich weniger Energie bei der Herstellung verbraucht. Die Wälder, aus denen das Holz stammt, können nachhaltig bewirtschaftet werden, sodass eine kontinuierliche Verfügbarkeit gewährleistet ist. Außerdem bindet Holz während seines Wachstums CO2 und trägt so zur Verringerung des Treibhauseffekts bei. Insgesamt sind Fertighäuser aus Holz also nicht nur eine wirtschaftlich sinnvolle Option für Bauherren, sondern auch eine umweltfreundliche und nachhaltige Entscheidung für die Zukunft.

Wir laden Sie herzlich ein, uns am 23. und 24. November bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf zu besuchen und mehr über unsere nachhaltigen Fertighauslösungen zu erfahren.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

www.bien-zenker.de/go/app

www.bien-zenker.de

